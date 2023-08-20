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雙胞胎拍AV激戰150名女優！　爽賺6600萬元下場慘了

▲出軌。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲日本雙胞胎7個月內拍攝超過150名女子。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本一對41歲雙胞胎從去年11月開始至今年5月止，拍攝過與超過150名AV女優激戰的無碼A片，並透過網站販售影片，累積高達3億日圓（約新台幣6583萬元）的財富，卻因為觸犯日本法律，兩人都遭到逮捕。

綜合外電報導，41歲的雙胞胎分別為本田伸太與本田健太，兩人分工合作拍攝A片，由本田伸太擔任AV男優，弟弟本田健太則擔任製作及負責在網站FC2上銷售影片，兩人在短短約7個月時間，已在全日本30個都道府縣，拍攝超過150名19歲至36歲的女性，多數AV女優為大學生或打工身分，全為無碼影片，受害人每次拍攝可得10萬（約新台幣2.2萬元）至20萬日圓（約新台幣4.4萬元）的演出費用。

兩兄弟很快積攢了約3億日圓的財富，但因為違反日本AV相關法例，未向出演的女性提供合約，因此遭到逮捕。日本2022年起更新AV法例，限制成人影片拍攝需向演出者提供拍攝合約，並詳列拍攝內容，限定簽約後一段時間後才可進行拍攝，完成一段時間後才可公開，而且任何參與演出的人員都可提出下架影片的要求。

警方指出，該對雙胞胎銷售影片單次價格為2000日圓至2.5萬日圓不等，至今為止售出過10萬次，約合3億日圓。警方已沒收數千部有關影片，並對兩人展開調查。

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