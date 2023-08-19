日男1周沒回家　驚見「流理台狂發芽」！成另類家庭菜園

▲網友回家發現流理台長出詭異植物。（圖／推特@yutamaru0308）



記者王佩翊／編譯

日本一名網友盂蘭盆連假時外出，近1周都沒有回家，怎知當他時隔1星期回到家中後，卻發現洗碗槽排水口出現大量發芽植物。而他仔細回想才終於記起，自己在外出前曾經吃哈密瓜，並直接把種子倒在流理台內，沒想到卻意外成為「家庭菜園」。

推特網友「ゆー」（@yutamaru0308）16日上傳了2張照片並配文寫道，「盂蘭盆節連假結束後，回到家正準備要洗手…突然想到我在出門前吃了哈密瓜…」只見照片中的流理台排水口中冒出大量類似豆芽的植物，而他也直言，自己吃完哈密瓜後沒有清理廚餘，導致種子在外出的1周內瘋狂生長。

該篇貼文截至19日已經獲得超過9500次轉發、6.3萬按讚。網友紛紛表示，「竟然會有這種事」、「好驚人，從沒看過這種光景」、「這不就是傳說中的家庭菜園嗎」、「原來哈密瓜的種子發芽後也會長成這樣啊」等。

不過也有網友直言，「我自己住的時候也發生過類似的事」、「以前我也曾經吃哈密瓜沒清，結果直接發芽」、「我是發生過有番茄的種子在流理台發芽的事」等。而「ゆー」則表示，作為回憶，他將會把這些哈密瓜芽埋在家門口種種看。