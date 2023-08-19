存夠438萬就退休？戳破日政府「美麗謊言」　實際計算恐債留子孫

▲專家實際計算了日本政府所提供的背景，發現就算存夠2000萬日幣也不能輕易退休。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本政府金融廳曾於2019年打出「只要存夠2000萬日幣（約新台幣438萬元）就能退休養老」的口號，然而若真的存滿這筆錢就退休，恐怕會面臨「老後破產」的慘況，因此受到爭議，被罵吃米不知米價。事實上，除了基本生活費、各種保險、住宅稅，退休後還需要各種醫療費、紅白帖禮金，再加上物價高漲，許多人就算能夠每個月領到年金，到最後依舊會為子女留下大筆債務，無法安心終老。

根據日媒THE GOLD ONLINE報導，有專家按照金融廳2019年所提出的報告，設定了一個情境，分別是65歲的丈夫與擔任家庭主婦的60歲妻子，假設兩人一共生了2個孩子，分別是35歲的兒子與32歲的女兒。丈夫65歲從公司退休後，可以領到2000萬日幣的退休金，而妻子65歲後，兩人的國民年金加上厚生年金，每年可領取高達240萬日幣（約新台幣52萬元）。

如果兩人在丈夫33歲購入的獨棟住宅已在退休前繳完房貸，就算不用繳納房租與房貸，每年仍需負擔20萬日幣（約新台幣4.3萬元）的固定資產稅。再加上兒女結婚的費用、孫子出生的禮金、火災保險以及各式紅白帖的禮金與奠儀，每年的年金收入根本不敷使用。

日本如今已經邁入超高齡化社會，假設這時夫妻倆其中一人的父母因為長壽活到100歲，其所需要的長照費用以及死後的喪葬費同樣也需要上百萬。而兩人老後也將面臨健康問題，加上夫妻自己的醫療費用，2000萬日幣根本無法終老。根據計算，如果兩人都到100歲才過世，死後將會為子女留下高達1500萬日幣（約新台幣329萬元）的債務，而這時留給子女的遺產則只剩下1棟60多年的老房子。

報導指出，如果單純相信日本金融廳所提出的報告中「存滿2000萬日幣就能安心養老」的口號，等到老了之後恐怕會迎來老後破產的慘況，因此勢必要提前規劃好資產。