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「還路於民」萬人今大遊行！賴侯柯郭全出席　5大訴求一次看　

▲▼行人零死亡推動聯盟宣布8月20日凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

▲行人零死亡推動聯盟今在凱道舉辦還路於民大遊行。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」今天(20日)下午舉辦「還路於民大遊行」，預估號召上萬國民「走出來」，用雙腳對抗交通暴力，副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，以及交通部長王國材，全都會到場。

去(111)年交通事故奪走3085條人命，其中行人就有394人，今(112)年光1月到5月行人死亡就達156人，不降反升4%，雖交通部和警政署6月底起祭出重罰，汽車未讓行人罰6千元，且要記點3點，須接受道路交通安全講習，交通部也發函全台各地方政府檢討行穿線退縮、設置行人專用時相及優先時相，公車經行穿線停讓須指差確認，不過行人地獄憾事仍上演。

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昨(19日)更有一名老翁行走在新北市中和區路口斑馬線上，遭左轉公車未停讓直接衝撞死亡，讓「行人零死亡推動聯盟」痛心疾呼：「真的不能再等了，不要再殺行人了」，號召上萬國民走出來，用雙腳對抗交通暴力。

「行人零死亡推動聯盟」今天(20日)在凱道舉辦「還路於民大遊行」，活動下午13時起開場，除各大民間團體、具影響力網紅響應外，也邀各黨總統候選人、立委候選人等參加「還路於民大遊行」，其中副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等都會到場。

▲▼820還路於民遊行場地圖及遊行路線。（圖／行人零死亡推動聯盟）

▲820還路於民大遊行路線，預計下午16時從凱道出發。（圖／行人零死亡推動聯盟）

台南行走斑馬線遭撞喪命3歲女童的父親余爸爸今也將出席哀悼儀式，代表民眾遞紙鶴紙花；交通部長王國材下午也會到場宣示改革，小朋友將遞交紙本訴求書給王國材。「還路於民大遊行」預計下午16時出發並遊行1小時，下午17時回到凱道，整體活動將於18時結束。

「還路於民」大遊行也提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動零死亡願景。

▲▼「還路於民」大遊行提出5大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）

▲「還路於民」大遊行提出5大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）

「行人零死亡推動聯盟」表示，政府應儘速做出回應，還給行人本該擁有的步行權利，相信只要有越多人支持交通改革，聲音大到政府不得不面對時，國家的交通改革根本不用100年。8月20日走出來上凱道，讓全台灣甚至全世界知道，台灣人不要再忍受了，請還給國人一條安全的路。

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