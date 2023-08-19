「感覺沒做什麼」鄉民疑惑賴清德為何民調4成　他分析其實是危機

▲最新民調顯示，賴清德民調接近4成，引發網友的討論。（圖／總統府提供）



記者林彥臣／綜合報導

2024總統大選《美麗島電子報》持續進行滾動式民調，名嘴郭正亮19日在《新聞大白話》節目中坦言，民進黨總統參選人賴清德民調已來到39.4％、持續在上升。相關話題在PTT上引發討論，有些網友困惑，感覺賴清德沒做什麼事，為何民調近4成，但是也有論點認為，這樣的現象對賴清德而言其實是危機。

原PO在PTT政黑板（HatePolitics）發文表示，「這陣子賴清德有特別做什麼會加分的事情嗎？好像也沒有吧，還是說高虹安的案子讓一些中立選民跑過去？有可能嗎？為何賴清德感覺也沒做什麼事，民調突然就上升到4成了？」

網友在推文中回應表示，「相對正常人」、「對手在玩炸彈超人，有啥辦法」、「柯除了北流是被挖之外，剩的都是自爆」、「台灣的選舉是扣分制」、「他就做一個總統候選人應該做的事情」、「正常人都想選普普通通的候選人，不是怪咖秀」。

但是也有網友分析，40%就回到綠的基本盤而已，這其實是賴清德的一大危機，怎麼個危機法呢？畢竟賴清德確定參選總統到現在，也好幾個月了，卻花了這麼多個月把基本盤找回來，連基本盤都找得如此辛苦，更何況中間選民，所以現在他只能守住基本盤，無法擴大支持。

網友指出，賴清德無法擴大支持的原因也很簡單，問柯粉為什麼要投柯時，柯粉總能說出柯文哲好幾個優點出來，公開透明、財政紀律、七點半開會等等，而大家問綠粉為什麼想投賴清德時，總是在說對手有多爛，對中間選民來說，比爛並不能獲得他們的支持。