柯文哲Line問「走在路上安全嗎」　批中央大撒幣沒成效

▲行人交通問題備受各界關注，民間團體發起的「還路於民大遊行」將在20日登場。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

由民間團體發起的「還路於民大遊行」將在20日登場，由於行人、交通問與民眾切身相關，因此各政黨總統參選人都將出席。民眾黨主席柯文哲19日特別先透過Line社群平台發送簡單問卷投票，除了宣傳過去任內政績外，也宣傳此次活動。民眾黨強調，相比執政黨大撒幣，黨主席柯文哲擔任台北市長任內，致力推動人本交通，交通事故死亡數六都最低，甚至只有其他五都的一半。

根據統計，台灣在2022年一整年，交通事故造成超過3000人死亡，其中有394位行人死亡、超過1.6萬人受傷，平均每天有將近47位行人在台灣道路上非死即傷。相比OECD國家，每10萬人因為交通事故死亡數字，台灣是先進國家的8倍之多。

民眾黨指出，面對交通問題，中央政府依然只會大撒幣。交通部推動第13期道安方案，編列11.6億，結果度交通事故受傷人數較實施前不減反增，已達49萬8,887人，創下近10年來新高。死亡人數高達3,085 人，與預定目標2300 人差距785人。

另外，中央補助地方政府辦理提升道路品質計畫，編列309.4億元。全國人行道普及率不 增反減，仍有超過三分之一道路之人行道淨寬不足最低標準。

民眾黨指出，政府持續砸大錢，今年再砸400億「永續提升人行安全計畫」。審計部指出，目前政 府未善用大數據分析診斷地區交通癥結，管線下地績效指標、共同管溝整合標準、 人行道淨寬標準都沒納入補助工程的監督指標。

民眾黨表示，黨主席柯文哲擔任台北市長任內，致力推動人本交通，在全市劃設綠色標線型人行道與鄰里交通環境改善計畫，保障行人安全與尊嚴。此外，還以AI大數據輔助，提出具體交通改善計畫。連過去常發生的外送員搶快車禍事故，柯也要求企業要負起責任保障外送員權益；還推動機車退出騎樓、減少人行道與馬路的高低差，都讓市民不需要把走騎樓當障礙挑戰。多年努力下，柯文哲任內交通事故死亡數六都最低，甚至只有其他五都的一半。

民眾黨指出，重視人行安全，必須不厭其煩的細緻執行，反觀中央政府砸下400億「永續提升人行安全計畫」，數次大撒幣卻未先診斷區域癥結、監督工程品質，成效不佳，甚至在人民發動遊行時，帶頭走在遊行的隊伍最前方，完全不知檢討，角色錯置。