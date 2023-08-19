國民黨名有中國、民進黨名沒台灣　柯文哲：台灣民眾黨以台灣為名

▲柯文哲出席雲林選哲之友會成立大會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲19日下午出席雲林台灣選哲之友會成立大會，他在致詞時提到，「國民黨黨名還有中國，民進黨黨名沒有台灣」，台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，強調人民才是政治的主體；他也說，現在有許多假民調混淆視聽，以戰逼和，「大家不用擔心，想清楚台灣的未來該往哪個方向走，堅定向前就對了！」

柯文哲表示，一個人走得快，一群人走得遠，「今天在雲林，一群認同民眾黨理念價值的生力軍加入我們，伴我們邁步向前，我萬分感謝」。不因政黨色彩去投票，而是會看候選人的能力，不被意識形態所左右，這是台灣改變的起點。

「國民黨黨名還有中國，民進黨黨名沒有台灣。」柯文哲說，台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，強調人民才是政治的主體。他在致詞時提到，半年前好多人說，他卸任台北市長後沒有職位，一定會被邊緣化。如今，台灣民眾黨已經能和藍綠三分天下，都是因為有相同理念的各位，願意一起前進。

柯文哲說，現在有許多假民調混淆視聽，以戰逼和，「大家不用擔心，想清楚台灣的未來該往哪個方向走，堅定向前就對了！」

「今日傳遞的薪火，代表雲林縣黨部將引領新世代在中台灣繼續深根茁壯。」柯文哲勉勵所有支持者，每天認真做事，「希望台灣因為有我們變得更好，相信美好台灣，相信改變成真！」