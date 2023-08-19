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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮曝最新民調賴清德39.4%　揭原因「簡單講就是有總統樣子」

▲▼副總統賴清德出使巴拉圭訪團抵達紐約，出席僑宴 致詞。（圖／總統府提供）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選《美麗島電子報》持續進行滾動式民調，名嘴郭正亮19日在《新聞大白話》節目中坦言，民進黨總統參選人賴清德民調已來到39.4％、持續在上升，主因為訪問美國、接受《彭博》專訪，「簡單講就是有總統的樣子，這種訪問侯友宜跟柯文哲都非常需要，侯友宜競選總部應該儘速安排、越快越好。」

美麗島電子報17日公布第21波滾動式民調，調查時間為8月14至16日，民調數據顯示，賴清德37.6％，侯友宜22.3％，柯文哲20.5％。民調趨勢顯示賴清德、侯友宜上升，柯文哲下跌。

郭正亮19日指出，美麗島電子報滾動式民調賴清德又上升，最新一波是39.4%、而賴今年最高是3月的41.4％，他現在還在上升，主要原因是訪問美國、接受彭博專訪，賴清德有在討論自己的大藍圖，且把台獨的樣子壓低，簡單講就是有總統的樣子。

郭正亮直言，這種訪問侯友宜跟柯文哲都非常需要，侯友宜競選總部應該儘速安排、越快越好。這一波民調也包含在野陣營中、鴻海創辦人郭台銘的變數，對比賴清德訪美、有總統的樣子，當然會得分。

《美麗島電子報》委由民調專家戴立安做追蹤民調，連續3日為1波調查，每波至少完訪1200人，此次為第22波民調。

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