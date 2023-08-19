　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

玩水消暑！顏寬恒辦親子活動　與大小朋友共度歡樂週末

▲▼暑假炎炎夏日，顏寬恒推出玩水主題的親子活動巡迴登場，吸引千名大小朋友同樂。（圖／顏寬恒辦公室提供）

▲暑假炎炎夏日，顏寬恒推出玩水主題的親子活動巡迴登場，吸引千名大小朋友同樂。（圖／顏寬恒辦公室提供）

記者莊智勝／台中報導

暑假期間炎炎夏日，顏寬恒推出玩水主題的親子活動巡迴，今(19)日在烏日朝天宮廣場開張，吸引千名大小朋友同樂。顏寬恒説，他是爸爸也是阿公，很能體會帶小朋友的辛苦，在暑假期間推出親子活動，希望能成為鄉親的最強隊友替家長分擔。

顏寬恒指出，先前舉辦的親子活動都獲得熱烈迴響，他看到孩子們開心的笑容，這樣的回饋讓他更有動力。顏寬恒說，家長除了上班還要照顧孩子很不容易，特別到了暑假還要花心思設計到哪邊遊玩，他舉辦系列的親子活動也是展現對家長們的支持，讓大小朋友都有個盡情玩樂的好去處。

顏寬恒提到，家長對親子遊憩空間有相當的需求，室內親子館等公共場域應持續推廣外，戶外公園中的遊憩場好玩也要安全，設計的過程中除了基本規定外，也應多納入使用者的需求考量設計。此外，公托公幼持續設置外，也應納入更多彈性配合家長，讓公托公幼不只平價更是友善。

活動現場設有滑水梯道、泡沫大砲、泡泡DIY等親水活動，更設計了眼明手快、彈珠超人、百發百中等益智類遊戲攤位，許多家長帶小朋友到現場參與，玩整個下午還意猶未盡。為了讓參與的鄉親有更好的體驗，顏寬恒的家人也以「卡樂姊姊」的身份與小朋友互動，使出十八般武藝，當孩子的好朋友創造多采多姿的歡樂回憶。

▲▼暑假炎炎夏日，顏寬恒推出玩水主題的親子活動巡迴登場，吸引千名大小朋友同樂。（圖／顏寬恒辦公室提供）

ET快訊
《驅魔麵館2》負評如潮！　韓媒嘆：喪失魅力
換完變頻空調「電費飆破7千元」！內行一聽點出關鍵
快訊／《金師傅》金旻載現身！　安孝燮出動壯漢保護他
南韓地鐵又傳隨機傷人！血濺地板
4歲弟「全身紅斑」！驗出1細菌感染　全家都中了
張惠妹霸氣開唱！　「驚喜飆組曲」粉絲聽哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造年輕活潑的雲林　2023雲林電競派對決賽開戰

扶輪社雲嘉首場公益肺癌篩檢活動　民眾至少可省五千

台東夏日家庭日歡慶祖父母節　400親子祖孫同High

玩水消暑！顏寬恒辦親子活動　與大小朋友共度歡樂週末

伊甸早療兒畢業典禮　大秀酷炫籃球舞蹈博得全場掌聲

殘疾老翁坐輪椅外出跌倒農路旁　嘉義警暖心護送回家

雲嘉南庇護工場成果展　身心障礙族群大秀特色商品

老客人哭哭！租約到期...異人館斗六店熄燈　20年光陰將成追憶

嘉義「靠山發浪音樂祭」登場　警方加強酒駕宣導

張大川15天1.2萬公里縱走大小鬼湖　屏東原民館展珍貴照片

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

打造年輕活潑的雲林　2023雲林電競派對決賽開戰

扶輪社雲嘉首場公益肺癌篩檢活動　民眾至少可省五千

台東夏日家庭日歡慶祖父母節　400親子祖孫同High

玩水消暑！顏寬恒辦親子活動　與大小朋友共度歡樂週末

伊甸早療兒畢業典禮　大秀酷炫籃球舞蹈博得全場掌聲

殘疾老翁坐輪椅外出跌倒農路旁　嘉義警暖心護送回家

雲嘉南庇護工場成果展　身心障礙族群大秀特色商品

老客人哭哭！租約到期...異人館斗六店熄燈　20年光陰將成追憶

嘉義「靠山發浪音樂祭」登場　警方加強酒駕宣導

張大川15天1.2萬公里縱走大小鬼湖　屏東原民館展珍貴照片

丁禹兮直播親了楊超越！製作人曝「互相安慰照」洩私下關係

電信大戰就是經典！生死局狂偷巴龍驚呆全場　血戰五場T1晉級世界賽

小黃2乘客想「後座直接來」！　遞1千趕運將下車：給點私人空間

85歲瓊瑤驚喜現身小巨蛋！　「超驚人狀態曝光」全場嚇傻

欣興電子桃園廠風管起火　警消搶救近2小時、無人受困受傷

陸軍演警告賴清德台獨言行　陸學者：「和與戰」台灣人民面臨重大選擇

林子偉首秀開局失誤、首打席保送　樂天2比8落後統一

打造年輕活潑的雲林　2023雲林電競派對決賽開戰

快訊／中華白展現拚勁　與強權韓國纏鬥到最後僅2分惜敗

郭正亮曝最新民調賴清德39.4%　揭原因「簡單講就是有總統樣子」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

大益夜市通過審查公告民眾樂觀其成

興達港漁市滿海味！老司機才懂姑嫂丸

新莊馬路道路下陷　開挖驚見下方遭掏空

10/1起竹市飲料店禁塑膠一次用杯

陳以信掛超大看板訴求搬遷歸仁機場

九九峰動物樂園慶週年　門票超優惠

靈鷲山水陸空法會祈福　朱立倫祈台灣和平

7次公開招標才決標…朴子分局新建大樓落成了！

韓籍女大生旅台皮夾遺失警助尋回

蔡宛秦：柯文哲是側翼共主

監理所小型車道路考驗

婦人喪夫又遭假檢警詐騙南警緝獲車手

失智男向小吃攤乞食　警供宵夜送返家

黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕

更多熱門

相關新聞

即／顏寬恒夫妻涉3罪首開庭！2人現身堅稱無罪

即／顏寬恒夫妻涉3罪首開庭！2人現身堅稱無罪

前立委顏寬恒夫妻4月分別被台中地檢署依照貪污、偽造文書以及竊佔等罪起訴。今（24）日首度開庭，顏寬恒與妻子陳麗凌皆堅持無罪，顏強調，我相信事實一定會被法律保護，事實會證明我無罪，我會捍衛我的清白，強調這是「政治凌駕司法、司法為政治服務」，也針對檢方起訴的3罪一一反駁。

他點柯文哲是「巧遇大師」：巧芯跟小強可看顏寬恒示範

他點柯文哲是「巧遇大師」：巧芯跟小強可看顏寬恒示範

黨紀處分？顏寬恒陪柯文哲鎮瀾宮拜廟　朱立倫：代父接待沒問題

黨紀處分？顏寬恒陪柯文哲鎮瀾宮拜廟　朱立倫：代父接待沒問題

藍白合？蔡壁如空降台中單挑蔡其昌

藍白合？蔡壁如空降台中單挑蔡其昌

陪柯文哲參拜鎮瀾宮　顏寬恒憶「雪中送炭」：理應當面道謝

陪柯文哲參拜鎮瀾宮　顏寬恒憶「雪中送炭」：理應當面道謝

關鍵字：

顏寬恒

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

山道猴子創作者「真面目曝」　經典影片被挖

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面