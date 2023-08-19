玩水消暑！顏寬恒辦親子活動　與大小朋友共度歡樂週末

▲暑假炎炎夏日，顏寬恒推出玩水主題的親子活動巡迴登場，吸引千名大小朋友同樂。（圖／顏寬恒辦公室提供）

記者莊智勝／台中報導

暑假期間炎炎夏日，顏寬恒推出玩水主題的親子活動巡迴，今(19)日在烏日朝天宮廣場開張，吸引千名大小朋友同樂。顏寬恒説，他是爸爸也是阿公，很能體會帶小朋友的辛苦，在暑假期間推出親子活動，希望能成為鄉親的最強隊友替家長分擔。

顏寬恒指出，先前舉辦的親子活動都獲得熱烈迴響，他看到孩子們開心的笑容，這樣的回饋讓他更有動力。顏寬恒說，家長除了上班還要照顧孩子很不容易，特別到了暑假還要花心思設計到哪邊遊玩，他舉辦系列的親子活動也是展現對家長們的支持，讓大小朋友都有個盡情玩樂的好去處。

顏寬恒提到，家長對親子遊憩空間有相當的需求，室內親子館等公共場域應持續推廣外，戶外公園中的遊憩場好玩也要安全，設計的過程中除了基本規定外，也應多納入使用者的需求考量設計。此外，公托公幼持續設置外，也應納入更多彈性配合家長，讓公托公幼不只平價更是友善。

活動現場設有滑水梯道、泡沫大砲、泡泡DIY等親水活動，更設計了眼明手快、彈珠超人、百發百中等益智類遊戲攤位，許多家長帶小朋友到現場參與，玩整個下午還意猶未盡。為了讓參與的鄉親有更好的體驗，顏寬恒的家人也以「卡樂姊姊」的身份與小朋友互動，使出十八般武藝，當孩子的好朋友創造多采多姿的歡樂回憶。