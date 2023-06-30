防跳船沒用？他點柯文哲「巧遇」大師　「巧芯跟小強可看顏寬恒示範」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨中常會日前通過「柯文哲條款」，嚴令未經許可，黨員不得邀請他黨參選人為自己助選，最重得處以撤銷或開除黨籍，但同日，台中中二選區立委參選人顏寬恒就與柯文哲同台。民進黨立委林俊憲29日表示，「防跳船條款」一下就破功，柯文哲可是台灣政壇的「巧遇大師」，羅智強跟徐巧芯要看好了，「顏葛格只示範一次，教你如何繞過防跳船條款。」

國民黨中央日前公布被稱為「柯文哲條款」的「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，對於顏寬恒行為是否違反，朱立倫昨受訪時表示，顏是代表父親、鎮瀾宮董事長顏清標接待，這沒什麼問題，再說柯是去參拜媽祖，全台灣都可以參拜，未來也努力團結非綠朋友下架民進黨，包括白色和其他顏色都是團結的對象。

林俊憲表示，鐵達尼號上的人，難道會怕「防跳船條款」就不跳嗎？朱立倫鐵腕祭出「防跳船條款」，沒想到才沒幾天就破功了，畢竟人心是關不住的，「況且大家早就看透朱主席的軟弱，講難聽點，沒在怕的啦！」

林俊憲指出，防跳船條款誰都能防，就是防不住柯文哲，他可是台灣政壇的「巧遇大師」，總是會不經意的出現在某些人身邊，但絕對不是約好的，都是大家有緣，顏寬恒也是巧遇老手了，還讓朱主席出面幫他解套，厲害。所以羅智強跟徐巧芯可要看好了，「顏葛格只示範一次，教你如何繞過防跳船條款。」

林俊憲直言，顏寬恒用廟方的身分，那羅跟徐可以改用個人身分啊，「就說你們不是國民黨候選人身分，只是台北市民剛好遇到前市長而已。朱主席如果能接受顏寬恒的說法，沒道理不能接受你們的，對吧？」

林俊憲表示，最近鐵達尼號又引起討論，現在的國民黨還真像電影最後一段的狀況，船已經45度泡在水裡了，「這時你說不准跳否則要處罰，有人會理你嗎？不要小看人的求生本能！」