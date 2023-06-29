黨紀處分？顏寬恒陪柯文哲鎮瀾宮拜廟　朱立倫：代父接待沒問題

▲朱立倫出席國民黨中部共識營。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會昨日通過「柯文哲條款」，嚴令未經許可，黨員不得邀請他黨參選人為自己助選，並規範競選期間，不得違反本黨政策及決議，情節重大者，得處以撤銷或開除黨籍，被視為對想邀請柯文哲幫忙站台的藍營小雞們警告。只是台中立委參選人顏寬恒昨才和柯同台，是否違反條款也引發議論。朱立倫今（29）日直言「沒什麼問題」，顏寬恒是以鎮瀾宮代表父親顏清標接待，全台灣人都可以參拜媽祖。

朱立倫今日上午赴台中參加中部專職幹部共識營，對於黨中央昨公布被稱為「柯文哲條款」的「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，顏寬恒行為是否違反時表示，顏是代表父親、鎮瀾宮董事長顏清標接待，這沒什麼問題，再說柯是去參拜媽祖，全台灣都可以參拜，未來也努力團結非綠朋友下架民進黨，包括白色和其他顏色都是團結的對象。

朱立倫指出，相關準則自民國96年起都有規定，是給所有參選人依循，若要邀請非黨籍候選人或幫非黨籍者，需要黨中央同意，這沒有什麼特別，而現階段還有很多環節要結合非綠，有些選區國民黨是不提名的，已經跟非綠團結在一起，因此只要經過黨中央同意就可以。