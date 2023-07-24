快訊／顏寬恒夫妻涉3罪首開庭！2人現身堅稱無罪：政治凌駕司法

記者白珈陽、許權毅／台中報導

前立委顏寬恒夫妻4月分別被台中地檢署依照貪污、偽造文書以及竊佔等罪起訴。今（24）日首度開庭，顏寬恒與妻子陳麗凌皆堅持無罪，顏強調，我相信事實一定會被法律保護，事實會證明我無罪，我會捍衛我的清白，強調這是「政治凌駕司法、司法為政治服務」，也針對檢方起訴的3罪一一反駁。

▲顏寬恒夫妻被依遭依照貪污、偽造文書以及竊佔等罪起訴，今日首度開庭。（圖／記者白珈陽攝）



顏寬恒受訪時指出，今天是3個案子第一次開庭，竊佔罪的部分，竊佔的不是顏寬恒，我太太因為這個案子是具名，且合法標租，最後以500萬交保，但是這個案子並不起訴 ，我們很納悶重金交保、不起訴，很難以想像是無罪推定。

偽造文書一罪，顏寬恒表示，是真實的金流、真實的買賣，沒有虛假，金流也都有被證實；顏也說：「最荒謬的就是詐領助理費，貪污治罪條例，助理林進福真實擔任助理從107年1月到109的1月，也從事助理的工作，我相信事實一定會被法律保護，事實也會證明我無罪，我們會捍衛我們的清白。」

顏寬恒透過聲明指出，上次台中市第二選區立委補選，因為沙鹿住宅飽受抹黑導致敗選，今年4月台中地檢署又依竊佔、偽造文書、貪污罪起訴本案，這是「政治凌駕司法、司法為政治服務」，重演政治追殺、羅織入罪。

顏表示，關於竊佔罪部分，林進福早於102年5月之前，就佔用台中市龍井區龍目井水裡社小段433-6地號種植羅漢松，更輾平該國有地泥石路，以利往來台中市沙鹿區國昌段490地號與同段450地號兩處種植羅漢松。



林進福因前述佔用行為，遭國有財產署依其行政慣例要求繳納5年使用補償費，並簽訂綠美化契約自103年12月18日至105年12月17日，針對林進福之行為國有財產署並未移送檢警偵辦。在綠美化契約期間，林進福將泥石路鋪設車道磚、施作相關安全措施，為佔有使用方式改變。



依照國有財產署中區分署證人偵查指證，表示「期滿林進福未交回土地」等語，顯見自102年5月前的佔用行為仍在持續中，即使綠美化契約結束，林進福的佔用行為也未中斷，竊佔罪為即成犯，顏寬恒自然不可能和林進福共犯竊佔罪。



針對偽造文書部分，顏寬恒指出，在立委補選失敗後，因為沙鹿住宅飽受抹黑竊佔及違建，決心賠售，委由林進福代尋買家，111年1月13日和澤序公司負責人張于廷簽訂買賣契約，因建物爭議不斷，交易價格4541萬元依建築師專業判斷合於常情，因為買方洽詢銀行均無意願辦理貸款，過程中亦透過建經公司支付款項，自屬真實交易。



最後關於貪污部分，顏寬恒表示，從102年1月1日擔任立委，林進福當時無償就代表顏寬恒參加婚喪喜慶、選民服務。礙於公費助理名額限制，106年底有助理離職後出缺，林進福才由顏寬恒從107年1月1日至109年1月31日聘任為公費助理，薪資、獎金均匯入林進福的帳戶，未曾提領供顏寬恒花用，且分毫未動。林進福之妻於會計帳冊上的註記，純屬個人臆測之紀錄，與事實不符，且林進福如何運用所得亦屬個人私權，故檢方所述「詐領助理費」亦非事實。