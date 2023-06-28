藍白合有譜？蔡壁如空降台中「單挑蔡其昌」　坦言這一點很吃力

▲蔡壁如（左1）與顏寬恒（右1）都在透過陪同柯文哲參拜時，回應中1選區選戰的話題。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）



記者林彥臣／綜合報導

民眾黨也於28日公布首波區域立委徵召名單，前立委蔡壁如將挑戰台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），由於國民黨目前尚未在該選區提名候選人，所以將與立法院副院長蔡其昌形成單挑的態勢。對此台中市第2選區立委參選人顏寬恒接待柯文哲參拜鎮瀾宮時則表示，「在野大聯盟」共同理念就是下架民進黨。

蔡壁如今天陪同柯文哲參拜鎮瀾宮時，被媒體提問對戰蔡其昌的問題，坦言陸戰很吃力「是必然的」，因為民眾黨成立4年，最缺乏基層組織戰，但總要有人帶頭挑戰。

今天和柯市長一同到鎮瀾宮參拜 或許會有很多批評的聲浪 或許會有許多不諒解 但寬恒還是得說 在我最困難的時候 柯爸爸、柯媽媽現身來為寬恒加油打氣 在鎮瀾宮和父親被媒體和網軍攻擊時 柯市長也公開力挺、闢除謠言 他們一家人的雪中送炭 寬恒於情於理都應該當面道謝 政治人物除了政治 千萬不能忘記為人基本的人情義理 由顏寬恒發佈於 2023年6月27日 星期二

顏寬恒則表示，在野大聯盟共同理念都是下架民進黨，希望中1、中2選區參選者都是愛地方、愛鄉土、守護在地的優秀候選人。

顏寬恒隨後也在臉書發文表示，在他最困難的時候柯爸爸、柯媽媽現身加油打氣，在鎮瀾宮和父親被攻擊時，柯市長也公開力挺、闢除謠言，政治人物除了政治，千萬不能忘記為人基本的人情義理。