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打造年輕活潑的雲林　2023雲林電競派對決賽開戰

▲2023雲林電競派對決賽開戰，張麗善：打造年輕活潑的雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林電競派對決賽開戰，張麗善：打造年輕活潑的雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023雲林電競派對決賽於8月19、20日舉行，今日活動開場由雲林電競啦啦隊首度亮相演出，重新詮釋雲林電競派對主題曲「青落雲林」呈現雲林文化底蘊與流行搖滾的完美結合，而此次活動首度與雲林在地文創品牌「霹靂布袋戲」進行深度合作，更有眾多霹靂英雄們的華麗演出，將觀眾帶入充滿奇幻仙俠風格的競技世界，共同為這場電競盛會揭開序幕。

▲2023雲林電競派對決賽開戰，張麗善：打造年輕活潑的雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《傳說對決》105組經激烈初賽後，最終由「TSM」、「黎明企鵝」、「干那鬼」、「四強保證班」晉級四強局賽一TSM比賽情景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

活動首日激烈展開的是《傳說對決》決賽，賽事總共吸引海內外105組優秀隊伍報名參賽，經過激烈的線上賽後，最終則由「TSM」、「黎明企鵝」、「干那鬼」、「四強保證班」成功晉級四強，取得進入決賽的門票，角逐最後的冠軍殊榮及高額獎金，即時戰況也在「2023雲林電競派對粉絲專頁」、「ETtoday播吧頻道」、「ETtoday遊戲雲FB粉絲專頁」、「雲林縣政府YouTube頻道」、「2023雲林電競派對Twitch頻道」全程實況轉播，讓民眾能為選手們加油打氣，一同感受電子競技賽事的樂趣，共同見證冠軍的誕生。

▲2023雲林電競派對決賽開戰，張麗善：打造年輕活潑的雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲親子樂齡趣味競賽「瑪利歐賽車城市賽道挑戰賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林一直以來都是台灣文化的搖籃，特別是布袋戲這個寶貴的文化資產。雲林電競派對已邁入第二年，今天將這份藝術和現代的電競完美融合，為全台展示一個獨特的仙俠風格電競賽事，不僅是一個電競的慶典，更是一個文化的盛宴，一個科技與傳統藝術交融的舞台。

張麗善說，未來，電競不只是一個遊戲，而是一個促進教育、職業、文化和社交的動力，我們會持續投入資源，年年舉辦電競競賽，推動電競相關產業發展，讓電競與雲林的文化深度結合，打造不一樣、年輕又活潑的雲林。

▲2023雲林電競派對決賽開戰，張麗善：打造年輕活潑的雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林電競派對決賽開戰，設置遊戲體驗區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善提到，此次雲林電競派對更推廣一個全齡式的電競運動新生活的理念，希望藉此讓親子及銀髮族群也能感受到電競的魅力，成為全齡活動，周邊設有適合親子及銀髮族群挑戰的親子樂齡趣味競賽「瑪利歐賽車城市賽道挑戰賽」、「電競自行車挑戰賽」，還有「Switch遊戲」、「經典電玩街機」、「VR虛擬實境遊戲」、「機甲戰俠-機器人機台」各大遊戲體驗區及市集，讓親子及銀髮族群也能感受到電競的魅力，使之不再僅是屬於青年的專屬領域，而成為適合全民參與的新興運動項目。

新聞處說明，2023雲林電競派對除了縣立斗六體育館館內激烈電競進行外，館外更有「2030雲林未來願景館裝置藝術」及「美食市集&品牌市集」提供民眾逛覽，在活動兩日入場的民眾完成任務，也可以獲得各品牌所提供的限量好禮，並且參與周邊品牌櫃位的聯合摸彩活動，還有機會將總價值60萬元的好禮帶回家。

▲2023雲林電競派對決賽開戰，張麗善：打造年輕活潑的雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《傳說對決》105組經激烈初賽後，最終由「TSM」、「黎明企鵝」、「干那鬼」、「四強保證班」晉級四強局賽一黎明企鵝比賽情景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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