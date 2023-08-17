獲中央核定5大文化資產修復工程　雲林縣文化資產保存加速推動

▲斗六真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，於民國99年公告為本縣縣定古蹟，迄今13年，終於獲得修復工程補助款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣推動文化資產保存的成績深獲中央肯定，今年7月中央核定補助雲林16個計畫提案，共計2億1千775萬元。雲林縣長張麗善指出，去年偕同副縣長及文觀處長現勘斗六真一寺保存情況，答應傾全力爭取復經費，今總算兌現承諾，盼雲林縣文化資產保存在觀光同步牽引推動下，吸引更多人深度的探索在地特色。

雲林縣推動文化資產保存獲中央核定補助16個計畫提案：斗六真一寺、古坑國小舊宿舍、西螺街長宿舍、元長瓦磘庄集會所及饒平國小舊宿舍等5案修復工程；西螺振文書院、大埤三山國王廟、北港義民廟及口湖文生天主堂等4案修復及再利用暨規劃設計(含因應計畫)；二崙荷苞嶼恆心堂及建國一村庚辛棟等2案之規劃設計(含因應計畫)；口湖鄭豐喜故居、元長傅氏大宗祠、莿桐保甲事務所及建國一村甲棟庫房棟等4案之修復再利用計畫，另有雲林文資防護專業防護中心1案。

▲雲林縣長張麗善指出，去年偕同副縣長及文觀處長現勘斗六真一寺保存情況，答應傾全力爭取復經費，今總算兌現承諾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前進行中的文化資產修復工程計有農糧署宿舍、斗南派出所、台南地方法院虎尾出張所宿舍、舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫、崙背分駐所宿舍群、土庫順天宮，建國一村忠校棟及活動中心等8案、未來尚有北港糖廠倉庫群及二崙分駐所眷舍，加上這次核定的5案，共計15處文化資產修復工程辦理中，將來各修復工程期許回復文化資產風貌的同時，也積極營造其周圍成為親民的優質環境，讓民眾來參觀的同時，可以深入了解歷史文化及建築特色，進而愛護保存珍貴的文化資產。

縣長張麗善表示，斗六真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，於2010年公告為縣定古蹟，終於獲得修復工程補助款，期間廟方歷經排斥反彈期、磨合期，直到本府辦理縣定古蹟斗六真一寺調查研究暨修復及再利用計畫、文資價值，並有了規劃修復，今獲核定總計畫經費1億650萬元，補助9052萬5000元，預計於2026年完成修復。

古坑國小舊宿舍修復再利用工程核定總計畫經費5264萬元，補助3684萬8000元，未來再利用將做為鄉土教育館及社區共餐食堂；元長瓦磘庄集會所修復及再利用工程核定總計畫經費1991萬元，補助1393萬7000元，未來再利用將做為地方居民活動、文化藝術課程之舉辦空間；莿桐饒平國小舊宿舍修復再利用工程核定總計畫經費1696萬元，補助1187萬2,000元，未來再利用將做為樹仔腳文化學堂。

此外，在多年的爭取及林文瑞立委的關心協助下，客家委員會核定西螺街長宿舍修復工程總經費3104萬6687元，補助2794萬2018元。未來將做為西螺地區及詔安文化空間的一環，成為西螺文化客廳、人文餐旅與開放庭園等歷史空間，預計於2025年底完成修復。特別值得一提的是，元長傅氏大宗祠、口湖鄭豐喜故居、二崙荷苞嶼恆心堂等3處都是私人主動申請登錄為歷史建築，文化部這次特別核定補助，對私人保存文化資產的支持與鼓勵。

▲斗六真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，於民國99年公告為本縣縣定古蹟，迄今13年，終於獲得修復工程補助款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）