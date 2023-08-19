2023雲林電競派對8／19盛大開幕　打造奇幻仙俠風格的競技世界

▲2023雲林電競派對決賽開戰，張麗善打造年輕活潑的雲林。（圖／雲林縣政府提供，下同）

圖、文／雲林縣政府提供

2023雲林電競派對於8月19至20日舉行，今(19日)於雲林縣斗六體育館盛大開幕，開場由雲林電競啦啦隊首度亮相演出，重新詮釋雲林電競派對主題曲「青落雲林」，呈現雲林文化底蘊與流行搖滾的完美結合，而此次活動首度與雲林在地文創品牌「霹靂布袋戲」進行深度合作，當天更有眾多霹靂英雄們的華麗演出，將觀眾帶入充滿奇幻仙俠風格的競技世界，共同為這場電競盛會揭開序幕。

活動首日激烈展開的是《傳說對決》決賽，賽事總共吸引海內外105組優秀隊伍報名參賽，經過激烈的線上賽後，最終則由「TSM」、「黎明企鵝」、「干那鬼」、「四強保證班」成功晉級四強，取得進入決賽的門票，將角逐最後的冠軍殊榮及高額獎金，即時戰況也將在「2023雲林電競派對粉絲專頁」、「ETtoday播吧頻道」、「ETtoday遊戲雲FB粉絲專頁」、「雲林縣政府YouTube頻道」、「2023雲林電競派對Twitch頻道」全程實況轉播，讓民眾能為選手們加油打氣，一同感受電子競技賽事的樂趣，共同見證冠軍的誕生。

▲遊戲體驗區。

此次雲林電競派對更推廣一個全齡式的電競運動新生活的理念，周邊設有適合親子及銀髮族群挑戰的親子樂齡趣味競賽「瑪利歐賽車城市賽道挑戰賽」、「電競自行車挑戰賽」，還有「Switch遊戲」、「經典電玩街機」、「VR虛擬實境遊戲」、「機甲戰俠-機器人機台」各大遊戲體驗區及市集，讓親子及銀髮族群也能感受到電競的魅力，使之不再僅是屬於青年的專屬領域，而成為適合全民參與的新興運動項目。

▲親子樂齡趣味競賽「電競自行車挑戰賽」。

▲親子樂齡趣味競賽「瑪利歐賽車城市賽道挑戰賽」。

館內外更有「2030雲林未來願景館裝置藝術」及「美食市集&品牌市集」提供民眾逛覽，在活動兩日入場的民眾完成任務，也可以獲得各品牌所提供的限量好禮，並且參與周邊品牌櫃位的聯合摸彩活動，還有機會將總價值60萬元的好禮帶回家。

雲林縣長張麗善表示：雲林一直以來都是臺灣文化的搖籃，特別是布袋戲這個寶貴的文化資產。今天，我們將這份藝術和現代的電競完美融合，為全臺灣展示了一個獨特的仙俠風格電競賽事，相信這是全臺唯一、也是前所未有的創舉，這不僅是一個電競的慶典，更是一個文化的盛宴，一個科技與傳統藝術交融的舞台，我們要讓電競成為連結世界的橋樑，讓雲林的文化成為臺灣的一個亮點。未來，電競將不只是一個遊戲，而是一個促進教育、職業、文化和社交的動力，我們將持續投入資源，推動電競產業的發展，讓電競與雲林的文化深度結合，共同為雲林的未來鋪路。

▲雲林縣長張麗善體驗，親子樂齡趣味競賽「機甲戰俠-機器人機台」。

雲林新聞處表示:雲林電競派對已邁入第二年，感謝學校和產業界各單位的持續支持與肯定。讓活動一年比一年盛大，內容也更豐富，更加令人期待，讓這場電競盛會為雲林縣帶來了文化與科技的交匯，跨越不同世代，展示了無限的可能性及電競運動的吸引力。此外，也間接促進了當地產業的發展，引入更多電競相關的資源。相信未來通過產官學界的合作，推動電競運動走向全齡式，創造電競運動新生活的風潮。