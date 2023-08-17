友善連線！首位地方首長掛聯合看板　張麗善合體侯友宜在西螺街頭亮相

▲張麗善合體侯友宜在西螺放置看板 。（圖／雲林地方人士提供）



記者崔至雲／台北報導

雲林縣縣長張麗善在西螺街頭掛設全台第一面與總統參選人侯友宜的聯合看板，張麗善表示，她是全台灣首位與侯友宜掛設聯合看板的地方首長，希望透過領先的舉動，為國民黨選情注入新的動力，向全台傳遞國民黨團結一致的重要訊息。

張麗善提到，國民黨要團結一心，才能為人民拚好日子，呼籲所有鄉親大家團結一致， 讓台灣平安、兩岸和平、世界和平，這是鄉親的共同期待。大家都不想要戰爭，看到侯友宜這幾年在新北市的執政非常好，他有那個能力扛起這個重擔，未來雲林縣各種政策和建設，她也希望他有機會幫忙。

雲林地方人士指出，侯友宜兩次雲林參訪，張麗善盡地主之誼，即便外地有行程也專程趕回雲林，全程陪同侯友宜參拜、了解地方農漁產業環境，張麗善還安排與地方人士座談，陪著侯友宜在雲林走透透，拉近與鄉親的距離，與地方有更深入的交流與連結。

首面「友善連線聯合看板」在西螺延平老街掛起，看板上呈現出兩位領導人共同為人民打拚意象，象徵著地方與侯友宜合作、團結，以及共同追求的目標「讓人民過上好日子」。張麗善盼此舉不僅凝聚了雲林縣民的力量，也向全台民眾展現了國民黨合作、團結為人民拚好日子的決心。

