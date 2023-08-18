下午高掛合體侯友宜看板！兄晚上站台郭台銘　張麗善說話了

▲張麗善說，泛藍一定要合作，我們的目標都是一致的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

鴻海創辦人郭台銘昨（17）日現身「主流民意大聯盟：雲林旅外鄉親後援會」，該晚宴席開80桌場面相當盛大，雲林前縣長張榮味出席公開表態若郭台銘有機會參選總統，雲林人一定要當強力後盾。今日雲林即出現張榮味胞妹現任雲林縣長張麗善與總統參選人侯友宜「友善連線」看板，兄妹在2024總統大選統明顯不同調。

雲林縣長張麗善今日受訪表示：「哥哥所指的泛藍一定要合作，我們的目標都是一致的，全台大概有60%以上鄉親要下架民進黨，這是大家的心聲，所以我哥哥當時的表達就是泛藍所有在野黨一定要團結一致，在野黨不只是民眾黨、國民黨包括郭台銘本身都是，我們都是屬於在野黨。執政黨現在不贏得民心，很多民眾的心聲由我代為表達，唯有團結一致才能達到目標，達到政黨輪替，也真正能夠讓百姓在一個非常安全、和平的生活環境才能夠安居樂業。」

張麗善是全台灣首位與總統參選人侯友宜掛設聯合看板的地方首長。對此，張麗善說明，「我想堅定表達國民黨已經提名侯友宜」，我們在濁水溪以南更要團結大家的力量來支持侯友宜，他也是南部人也能夠代表較偏遠的地區發聲，尤其是農漁業大縣，在資源分配不均的情況下由我們南部嘉義縣的侯友宜子弟代表鄉親的心聲，所以我也表達堅定支持侯友宜的信心、表達我們應該要全力支持展現團結的力量。