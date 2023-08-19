古笨港成年禮「脫絭」　205學子齊聚朝天宮「作16歲、轉大人」

▲躦七娘媽亭儀式，躦行三圈儀式後由父母尊長取下「絭綰」表示小孩已長大成人，並答謝天上聖母、註生娘娘、婆姐諸神明庇護及父母鞠育拊畜之大恩。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

成年禮為台灣社會古傳儀禮，俗稱「作16歲」。笨港媽祖文教基金會與朝天宮今（19）日舉辦「古笨港成年禮」，共205位16歲的學生齊聚朝天宮廟埕，經法師誦經祈福後，孩子們鑽過七娘媽亭、脫絭，象徵長大成人。

道教信仰中七娘媽是生育守護兒童的女神即註生娘娘，有三十六婆姐(鳥母)代為照護，古以銅錢或鎖片串掛嬰兒身上，滿十六歲時由父母或尊長於農曆七月七日舉行「出鳥母宮」儀式後取下，即「脫絭」代表羽翼已成，可獨當一面。

▲立委蘇治芬恭喜滿16歲的孩子轉大人，也提醒成年禮代表往後為人處世要有獨立思考能力，明辨是非，為自己的行為負責「做對的選擇」。（圖／記者蔡佩旻攝）

笨港媽祖文教基金會董事黃瑞興表示，成年禮各地習俗稍異，一般皆備圓仔花、雞冠花、胭脂、雞酒、牲禮、菓品、麵點、菜盤、甜芋、紅龜粿、千日紅、二根帶尾甘蔗、躦七娘媽亭儀式，男逆女順時針方向躦行三圈儀式，由父母尊長取下「絭綰」表示小孩已長大成人，並答謝天上聖母、註生娘娘、婆姐諸神明庇護及父母鞠育拊畜之大恩。

黃瑞興說，「古笨港成年禮」舉辦至今已經有27年，基金會致力於恢揚優善之民俗，尤其現代學子已經很少參與傳統古禮，讓青少年透過成年禮「脫絭」的儀式，明白自己已經長大成年，同時感謝答謝天上聖母、註生娘娘、婆姐諸神明庇護及父母鞠育拊畜之大恩，同時認識北港在地文化，以北港為榮。

立委蘇治芬表示，今年基金會睽違3年再度恢復舉辦，許多滿16歲的孩子齊聚朝天宮，非常開心，參加成年禮也代表往後為人處世要有獨立思考能力，明辨是非，為自己的行為負責，如此有意義的活動往後也要持續舉辦下去。

▲今日共有205位16歲的學生齊聚朝天宮廟埕，經法師誦經祈福後，孩子們鑽過七娘媽亭、脫絭，象徵長大成人。。（圖／記者蔡佩旻攝）