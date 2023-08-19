逆子縱火釀3死！獨活媽搶救96小時「終能自主呼吸」　快可出院了

▲雲林縱火案倖存婦已經拔管。（圖／彰基醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林縣33歲杜姓男子，不滿父親同居人劉婦掌握經濟大權，憤而縱火奪走3條人命，劉婦則因被火嗆傷15日凌晨3點插管轉送彰基，歷經96小時搶救，好消息傳來，她復原狀況良好，已經拔管自主呼吸，從加護病房轉普通病房，再觀察1-2天，即可出院，婦人展現堅強的一面，更是令醫護人員動容。

被火嗆傷的劉婦由虎尾消防分隊送若瑟醫院，再轉往彰化基督教醫院救治，於15日上午6時，轉至彰基專責燒燙傷中心持續治療，經診斷為呼吸道未明示部位燒傷、吸入性嗆傷，氧氣100%做治療。經院方胸腔外科醫師詳加檢查審視，其呼吸道尚有部分碳粒，16日從氧氣調降到30%，並可做呼吸訓練，到今天已拔管自主呼吸，院方表示，她復原情況良好，今天轉進普通病房再觀察，將再與其家人討論安排出院時間。

回顧案情，發生火警的杜家5口是重組家庭，屋主杜男(56歲)與女友劉女(45歲)各自攜兒女同居，2人交往後還生下一名劉姓男童(4歲)，但杜男的33歲兒子疑似不滿劉女長期把持家中經濟大權，多次與劉女發生爭吵。14日深夜杜家傳出爭吵聲後，凌晨隨即發生火警。

火勢撲滅後，屋主杜男、21歲的吳女(劉女與前夫所生女兒)、以及4歲的劉姓男童(劉女與同居杜男所生的兒子)3人均無生命徵象，經送醫搶救後吳女與男童宣告不治，杜父雖一度恢復自主呼吸，但經約12小時的搶救，仍於15日下午3時04分因傷勢過重宣告不治。劉婦躺在加護病房急救時，從親人口中得知丈夫跟子女皆葬生火場時，強忍住淚水神情悲痛，令醫護人員相當不捨。