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台北廢土往南運「一路亂倒」！10環保蟑螂被逮　車隊老闆等5人收押

▲北部不法傾倒廢土集團涉嫌透過具廢棄物清除許可之運輸車隊沿台61線至雲林縣東勢、崙背、麥寮等海線鄉鎮偷倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北部不法傾倒廢土集團涉嫌透過具廢棄物清除許可之運輸車隊沿台61線至雲林縣東勢、崙背、麥寮等海線鄉鎮偷倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林日前有民眾發現水林鄉產業道路出現多輛砂石車徘徊，警方攔查現場3輛砂石車，均裝載營建廢棄物正在尋找傾倒點。經報請雲檢指揮偵辦追查，發現該不法傾倒廢土集團係以合法掩護非法，專責小組搜索土資場等相關地點後，共查獲10多名犯嫌，其中部分司機、負責人等5人，偵訊後遭法院裁定羈押禁見。

北港警分局獲報，轄區出現可疑3輛砂石車，調查發現其中2輛隸屬北部不法傾倒廢土集團，該集團涉嫌透過具廢棄物清除許可之運輸車隊，沿台61線至雲林海線各鄉鎮偷倒，以合法執照掩護偷倒之非法犯行躲避查緝。於雲林地檢署莊檢察官珂惠指揮下，結合北港警分局、刑大科技犯罪偵查隊、環保局、農業處、水利處、環保署中部督察大隊等相關政府部門成立專責小組擴大偵辦。

▲北部不法傾倒廢土集團涉嫌透過具廢棄物清除許可之運輸車隊沿台61線至雲林縣東勢、崙背、麥寮等海線鄉鎮偷倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專責小組搜索台北北投區土資場等相關地點後，共查獲10多名犯嫌，其中部分司機、負責人等5人經地院裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經追查發現，該不法傾倒廢土集團之營建廢棄物來源，都是合法的營建混和物再利用機構(即俗稱土資場)，檢察官於16日親率相關單位至位於台北市北投區之土資場、辦公處所進行搜索，查扣土資場內帳、監視器主機3台、電腦主機5台等犯罪事證及現金12萬5千元。共計查獲10多名犯嫌，其中部分司機、車隊負責人、建材行負責人、土資場負責人及班長等5人經雲林地方法院裁定羈押禁見。

據了解，該土資場透過車隊運送環保砂（俗稱肉鬆、肉脯、花土之破碎後呈砂狀），但實際載運包含有廢塑膠、廢玻璃、廢磁磚等土木及營建廢棄建築混和物之D-0599類廢棄物，至雲林、嘉義、彰化等地傾倒；另亦有販賣聯單、繞場等偽造不實聯單之違法行為，並非法僱用失聯移工，以漏開發票方式逃漏稅捐等不法犯罪態樣，涉案金額高達上千萬元。

▲北部不法傾倒廢土集團涉嫌透過具廢棄物清除許可之運輸車隊沿台61線至雲林縣東勢、崙背、麥寮等海線鄉鎮偷倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北部不法傾倒廢土集團涉嫌透過具廢棄物清除許可之運輸車隊沿台61線至雲林縣東勢、崙背、麥寮等海線鄉鎮偷倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署及北港警分局表示，因去化成本過高，部分不肖業者為降低成本、賺取其間暴利，而接洽農地、魚塭所有人提供土地傾倒營建廢棄物等各類廢土之情形日益嚴重，業者慣以免費提供乾淨土、協助整地為餌，使低窪農地、魚塭所有人誤信為真，致使所有農地、魚塭遭利用作為傾倒無法耕作使用之建築廢棄物等廢土。

呼籲民眾切莫輕信業者所稱有合法土方來源、為乾淨土等說詞，為簡省費用即輕易蹈法，如有任何農牧用地改良、變更使用，仍應依法向農業處等單位提出申請，由政府相關部門協助把關，始能確保土方來源無虞。

▲北部不法傾倒廢土集團涉嫌透過具廢棄物清除許可之運輸車隊沿台61線至雲林縣東勢、崙背、麥寮等海線鄉鎮偷倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土資場透過車隊運送環保砂（俗稱肉鬆、肉脯、花土之破碎後呈砂狀），但實際載運包含有廢塑膠、廢玻璃、廢磁磚等土木及營建廢棄建築混和物之D-0599類廢棄物，至雲林、嘉義、彰化等地傾倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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