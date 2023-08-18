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孝子喊吃飯父竟離奇失蹤　暖警員超細心...發現失智翁躲老宅

▲86歲的老翁行動不便又罹患失智症，用餐時間突然消失嚇壞家人，警察在住家旁的老宅找到他，化解一場虛驚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲86歲的老翁行動不便又罹患失智症，用餐時間突然消失嚇壞家人，警察在住家旁的老宅找到他，化解一場虛驚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林東勢鄉一名高齡86歲罹患失智症的老翁，突然從家中消失，同住的兒子備好午餐後如往常望著屋外大喊「爸煮好了！來吃飯了！」未料喊了許久都沒人回應，兒子心想父親行動不便應該走不遠，但竟遍尋不著蹤影，心急如焚報警求助。幸虧警方憑藉細心觀察力，最後在警察在住家旁的老宅找到他，化解一場虛驚。

台西警分局安南派出所警員傅紹鈞、李哲維接獲報案，立即趕到許男家中，警員先安撫他們緊張的情緒了解狀況，經查詢資料並未發現老翁離家的影像，面對一無所知的情況，警方決定將老翁家作為中心點展開搜索行動，開著警車來回穿梭附近的空屋、涼亭、公園都仔細搜尋，但仍未發現老翁蹤跡。

眼看時間一分一秒過去，中午時分氣溫又炎熱，警方擔心老翁體力不支昏倒發生危險，仔細思索可能的去處，正在思索時抬頭看到許男住屋旁的老宅，立即推開腐朽的木門走進去，果然看到老翁拄著助行器站在裡面，眾人驚呼：「啊！怎麼可能會在裡面？老屋沒在使用也沒人進出啊？警察竟然有想到好神奇啊！」場面著實匪夷所思。

老翁口中喃喃唸著「阿孫！」警員告訴許男，也許老人家的記憶還停留在從前，所以潛意識會想回到老屋子看看。許男一家對於二名年輕警員細心幫忙找回父親，連連稱讚「不簡單喔，這麼年輕處理事情很細心，20分鐘找到人真的很感謝。」

台西警分局長黄世德肯定安南所員警能抱持同理心，細心耐心把走失的老人家平安尋獲，積極的執勤態度值得表揚。員警也表示，因家中也有年長的老人家，能理解民眾找不到人的著急，阿公安全最重要。

▲86歲的老翁行動不便又罹患失智症，用餐時間突然消失嚇壞家人，警察在住家旁的老宅找到他，化解一場虛驚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲86歲的老翁行動不便又罹患失智症，用餐時間突然消失嚇壞家人，警察在住家旁的老宅找到他，化解一場虛驚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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