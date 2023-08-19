　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦急捧黃金衝當鋪！「賺錢不能沒良心」善心老闆幫她保住35萬

▲斗六一名婦人急捧黃金變現，當鋪業者察覺疑遭詐騙，發警民合作成功阻詐，保住婦人財產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲當鋪業者將大量金飾（紅圈處）放置安全處，即轉身通報警方，一邊走出櫃檯請婦人到休息區安撫拖延至警察到場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名高齡80多歲婦人日前捧著許多黃金，前往當鋪打算變現，因神情緊張並提到「偵查不公開」，警覺性高的當鋪業者立即判斷婦人遭遇到詐騙，當機立斷一面先安撫拖延、一面通報斗六警分局，請警方前來阻詐，警員當場查出婦人遭詐騙集團冒充警察行騙，告知若不交出35萬將被收押，婦人釐清後才鬆一口氣並保住財產。

老婦人攜帶金飾至當鋪稱要全數典當換現金，當鋪業者見該老婦神情十分緊張，並不停使用手機，察覺有異，並以關心角度詢問現金用途，老婦提到「偵查不公開」，並吞吞吐吐講不出所以然，當舖業者驚覺，肯定是遭到詐騙，先收下金飾置放櫃檯安全處，並引導婦人至休息區安撫，一方便立即通報警方到場協助。

▲斗六一名婦人急捧黃金變現，當鋪業者察覺疑遭詐騙，發警民合作成功阻詐，保住婦人財產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六一名婦人急捧黃金變現，當鋪業者察覺疑遭詐騙，發揮警民合作成功阻詐，保住婦人財產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員到場後安撫老婦放心，並表示警方不會隨意將人押走，經檢視其手機，發現該老婦所稱之陳警官，竟是冒用制服掛有三線二星階級章警官之照片，明顯是詐騙手法，立即向老婦表示警方不可能透過LINE通知民眾配合辦案，要老婦放心相信在他眼前的正牌警察，並協助封鎖該詐騙帳號，另連絡其家人近日要多加關心留意老婦。

老婦發現並不會遭收押也如釋重負，頻頻感謝警員及當舖業者的幫忙。斗六分局分局長黃念生表示，假冒公務機關的詐騙手法會使用話術要求民眾配合辦案、監管帳戶、交付現金等，若民眾對司法程序不瞭解，貿然匯款將遭受損失；呼籲民眾接獲不明來電時應冷靜，小心求證，可隨時撥打165反詐騙專線、110報案電話或至鄰近的警察機關尋求協助。

▲斗六一名婦人急捧黃金變現，當鋪業者察覺疑遭詐騙，發警民合作成功阻詐，保住婦人財產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六一名婦人急捧黃金變現，當鋪業者察覺疑遭詐騙，發警民合作成功阻詐，保住婦人財產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員發現老婦所稱之陳警官，係冒用制服掛有三線二星階級章警官之照片，明顯係詐騙手法，立即向老婦表示警方不可能透過LINE通知民眾配合辦案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►台北廢土往南運「一路亂倒」！10環保蟑螂被逮　車隊老闆等5人收押

►孝子喊吃飯父竟離奇失蹤　暖警員超細心...發現失智翁躲老宅

►出獄浪子尋親10年終圓夢！雲林暖警助重逢　養護中心下跪淚擁慈母

►《山道猴子》爆紅！作者身分曝光　1年前受訪內容被挖出

 

ET快訊
機車飄對向…她煞不住撞死騎士！離奇畫面曝光
快訊／共軍又軍演　總統府發聲了
20歲女騎車...半路遭後座男友「割喉放血」慘死
PTT瘋傳「二膽島又有逃兵」！　金防部怒回應
快訊／恐怖畫面曝光！　走斑馬線遭輾頭慘死
公有地遭長期占用終於清掉了！　改成免費車位
出去過夜「1物」超多人必帶！　一票秒懂：99%遇到超爛的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他涉毒郵包「歐洲轉台灣」偷渡泰國逃亡5個月　想另起爐灶卻栽了

20歲女騎車...半路遭後座男友「水果刀割喉放血」　倒臥血泊慘死

連日下雨台中霧峰邊坡坍方！30米道路全是土石　恐3天才能搶通

色廟公硬上！女志工和解原諒　上門拿賠償金「給我玩一下」又遭辱

宜蘭機車半夜飄對向…自小客煞不住撞死騎士！　離奇畫面曝光

公車肇事畫面曝！中和翁斑馬線上被撞飛　前輪輾過頭部重傷慘死

快訊／高雄楠梓民宅傳命案！　菲律賓婦來台探親...陳屍屋內

迪化街商圈6樓突竄超黑濃煙　百年古蹟「蔘藥行」險被燒毀

婦急捧黃金衝當鋪！「賺錢不能沒良心」善心老闆幫她保住35萬

快訊／台北迪化街商圈大火！6樓狂冒黑煙…傷亡不明　警消撲救中

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

退休警為假美女軍官衝銀行　4萬退休金差點被騙光！

他涉毒郵包「歐洲轉台灣」偷渡泰國逃亡5個月　想另起爐灶卻栽了

20歲女騎車...半路遭後座男友「水果刀割喉放血」　倒臥血泊慘死

連日下雨台中霧峰邊坡坍方！30米道路全是土石　恐3天才能搶通

色廟公硬上！女志工和解原諒　上門拿賠償金「給我玩一下」又遭辱

宜蘭機車半夜飄對向…自小客煞不住撞死騎士！　離奇畫面曝光

公車肇事畫面曝！中和翁斑馬線上被撞飛　前輪輾過頭部重傷慘死

快訊／高雄楠梓民宅傳命案！　菲律賓婦來台探親...陳屍屋內

迪化街商圈6樓突竄超黑濃煙　百年古蹟「蔘藥行」險被燒毀

婦急捧黃金衝當鋪！「賺錢不能沒良心」善心老闆幫她保住35萬

快訊／台北迪化街商圈大火！6樓狂冒黑煙…傷亡不明　警消撲救中

共軍今海空軍演　民航局：台北飛航情報區「空中航行正常」

藍寶堅尼「首款電動概念」亮相　採2+2座跨界GT、最快2028量產

共軍又宣布環台軍演　總統府：立即停止為國際帶來麻煩的行為

他涉毒郵包「歐洲轉台灣」偷渡泰國逃亡5個月　想另起爐灶卻栽了

批共軍軍演傷台海和平　時力：讓國際看清陸是「徹頭徹尾的惡霸」

前藍委預測：郭台銘「三隻小豬」會　「一定不會成功」

陸情侶存錢買房「大門竟遭屋主焊死」　法院卻管不了！

喬治傑生葡萄首飾閃鑽光　純銀款髮夾氣質加分

單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛

20歲女騎車...半路遭後座男友「水果刀割喉放血」　倒臥血泊慘死

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

社會熱門新聞

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

華山幫千萬找槍手殺弘仁會大哥　這下慘了

爆乳人妻下樓取餐　色鄰居偷拍辯：測試手機

法拉利沒車頂！車主親曝撐傘原因

百年名寺神棍猥褻！佛祖前嗆：處女才配我摸

刑警小隊長「栽槍」灌水績效　重判7年

即／國1彰化段6車撞一團　後方車流嚴重回堵

南港路出現不明天坑！封路調查中

即／台北迪化街火警！6F民宅黑煙猛竄

潛水教練左腿遭絞斷　基市回應了

即／中和男遭公車撞　命危送醫搶救

更多熱門

相關新聞

婦人喪夫又遭假檢警詐騙南警緝獲車手

婦人喪夫又遭假檢警詐騙南警緝獲車手

台南善化年1名70多歲婦人，8月剛逢喪夫之痛，竟又遭遇詐欺集團以假檢察官監管話術，第1次騙取存款40萬元得手，竟食髓知味第2次詐騙20萬元及金融卡時，善化分局警方當場查獲30歲林姓車手，保住婦人辛苦積蓄。

親友借19萬　熱心男抱現金衝郵局匯款

親友借19萬　熱心男抱現金衝郵局匯款

台北廢土往南運「一路亂倒」5人收押

台北廢土往南運「一路亂倒」5人收押

逆子縱火3死案　重傷媽「終能自主呼吸」

逆子縱火3死案　重傷媽「終能自主呼吸」

假海陸班長訂320麵包棄單　霸氣老闆全捐了

假海陸班長訂320麵包棄單　霸氣老闆全捐了

關鍵字：

當鋪雲林斗六警分局詐騙阻詐

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

宜蘭IG打卡熱點「七路咖啡」歇業

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面