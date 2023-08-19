婦急捧黃金衝當鋪！「賺錢不能沒良心」善心老闆幫她保住35萬

▲當鋪業者將大量金飾（紅圈處）放置安全處，即轉身通報警方，一邊走出櫃檯請婦人到休息區安撫拖延至警察到場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名高齡80多歲婦人日前捧著許多黃金，前往當鋪打算變現，因神情緊張並提到「偵查不公開」，警覺性高的當鋪業者立即判斷婦人遭遇到詐騙，當機立斷一面先安撫拖延、一面通報斗六警分局，請警方前來阻詐，警員當場查出婦人遭詐騙集團冒充警察行騙，告知若不交出35萬將被收押，婦人釐清後才鬆一口氣並保住財產。

老婦人攜帶金飾至當鋪稱要全數典當換現金，當鋪業者見該老婦神情十分緊張，並不停使用手機，察覺有異，並以關心角度詢問現金用途，老婦提到「偵查不公開」，並吞吞吐吐講不出所以然，當舖業者驚覺，肯定是遭到詐騙，先收下金飾置放櫃檯安全處，並引導婦人至休息區安撫，一方便立即通報警方到場協助。

▲斗六一名婦人急捧黃金變現，當鋪業者察覺疑遭詐騙，發揮警民合作成功阻詐，保住婦人財產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員到場後安撫老婦放心，並表示警方不會隨意將人押走，經檢視其手機，發現該老婦所稱之陳警官，竟是冒用制服掛有三線二星階級章警官之照片，明顯是詐騙手法，立即向老婦表示警方不可能透過LINE通知民眾配合辦案，要老婦放心相信在他眼前的正牌警察，並協助封鎖該詐騙帳號，另連絡其家人近日要多加關心留意老婦。

老婦發現並不會遭收押也如釋重負，頻頻感謝警員及當舖業者的幫忙。斗六分局分局長黃念生表示，假冒公務機關的詐騙手法會使用話術要求民眾配合辦案、監管帳戶、交付現金等，若民眾對司法程序不瞭解，貿然匯款將遭受損失；呼籲民眾接獲不明來電時應冷靜，小心求證，可隨時撥打165反詐騙專線、110報案電話或至鄰近的警察機關尋求協助。

▲警員發現老婦所稱之陳警官，係冒用制服掛有三線二星階級章警官之照片，明顯係詐騙手法，立即向老婦表示警方不可能透過LINE通知民眾配合辦案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）