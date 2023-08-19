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基進黨街頭設立看板嗆柯文哲　蔡宛秦：柯文哲是側翼共主

▲針對基進黨街頭設立看板嗆柯文哲一事，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，小黨生存不易，可以理解攻擊柯文哲，是綠營側翼主要的任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲針對基進黨街頭設立看板嗆柯文哲一事，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，小黨生存不易，可以理解攻擊柯文哲，是綠營側翼主要的任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對基進黨街頭設立看板嗆柯文哲一事，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，小黨生存不易，可以理解攻擊柯文哲，是綠營側翼主要的任務，沒有柯文哲，他們就無法生存，沒有負面操作，他們就沒有業績，何況賴清德副總統出訪行程剛結束將返國，他們急著輸誠展成果，也是情有可原。

▲針對基進黨街頭設立看板嗆柯文哲一事，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，小黨生存不易，可以理解攻擊柯文哲，是綠營側翼主要的任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宛秦說，對於這一類「負向又沒營養的操作」，對於民主制度發展是無意義的！尤其台南是富有文化、歷史的旅遊觀光城市，這一類的負面選風操作，恐怕只會淪為笑柄，讓世界貽笑大方！呼籲基進黨們莫忘初衷，台南市民當初給他們機會，是期許他們能做好監督台南市政的工作，勿成天護航執政黨，淪為選戰打手！蔡宛秦再次呼籲，請側翼用打柯文哲的「積極度與用心」，來替台南人把關登革熱疫情、抓出綠能黑金，抑制炒房黑手，才是側翼明年生存的解藥！

據了解，台灣基進黨日前再度在台南街頭掛上嗆柯看板，諷刺柯文哲政治立場如同檳榔，台灣基進台南黨部主委李宗霖說，「柯文哲就是死亡果實倒吊子，吃了恐怕會喪命」。

▲針對基進黨街頭設立看板嗆柯文哲一事，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，小黨生存不易，可以理解攻擊柯文哲，是綠營側翼主要的任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣基進台南黨部主委李宗霖說，「柯文哲就是死亡果實倒吊子，吃了恐怕會喪命」。

李宗霖說，這次嗆柯看板主要是諷刺柯文哲政治立場如同檳榔，一開始看是綠皮，打來開看是白心，吃了之後才發現是紅色的。他批評，柯文哲過去聲稱自己是墨綠，吃本土派的奶水長大，後來說自己是白色力量，結果從「兩岸一家親」、「中國要他選總統」、「重啟服貿」、「南海控股雙子星案」等事件發現，柯文哲根本就是一個綠皮白肉紅汁的中國檳榔。

▲針對基進黨街頭設立看板嗆柯文哲一事，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，小黨生存不易，可以理解攻擊柯文哲，是綠營側翼主要的任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李宗霖表示，這面創意看板選擇在台南頗具名氣的馬路楊檳榔會社上，由於此店為日本旅客到台南必經景點，所以也特別放上日文，告訴日本人「那柯檳榔」是死亡果實倒吊子，這種把台灣賣給中國的檳榔吃了會喪命。李宗霖解釋，日本與台灣共同站在民主抗中的最前線，也會擔心親中的柯文哲當上總統。

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