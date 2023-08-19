批侯柯內耗還不敢打賴　郭台銘怨：把我當敵人「打這個代表民意的」

▲郭台銘19日上午出席主流民意大聯盟基隆場。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

在野黨合作參選2024總統被外界認為是唯一有機會能促成政黨輪替的方式。但鴻海創辦人郭台銘今（19日）在主流民意大聯盟基隆場活動上，未指名道姓點名總統參選人侯友宜跟柯文哲，批這兩人想著個人利益、政黨利益，嘴巴說要團結合作，然實際上彼此內耗；此外還把他當敵人，不去打也不敢打民進黨籍對手賴清德，卻「打這個代表民意的（指郭自己）」。

主流民意大聯盟基隆場19日上午銅陵關聖帝君廟前空地登場，會中郭台銘致詞時表示自己無黨無派，也未打算組黨，就是聽從主流民意；郭說，他現在到每個地方，都會跟里長座談，因為里長最了解民意，代表了人民的聲音、主流民意的聲音，而現在的主流民意就是台灣人民希望改變。

但郭台銘提及，台灣有三個人（指侯友宜、柯文哲與郭台銘）希望民進黨政府下台，其中兩個想換人做做看，而非換黨做做看；這兩個大的在野黨候選人想著個人利益、政黨利益，嘴巴說要團結合作，然實際上就是彼此內耗、鬥爭，就像兩個齒輪彼此要前進，卻又彼此牽制，所以主流民意被背棄，真正對不起主流民意、真正對不起台灣人民。

郭台銘強調，他推動主流民意大聯盟，就是希望為65％人民發聲（指政黨輪替），扮演關鍵的小齒輪，推動主流民意的發動機，重啟台灣良善的正能量，還給人民和平的兩岸、繁榮的經濟、清廉的政治。

郭台銘也埋怨，主流民意大聯盟的目標是政黨輪替，所以「沒有那麼多的敵人」，然而現在在野兩黨把他當敵人，不去打也不敢打民進黨跟賴清德，卻「打這個代表民意的」。

另外郭台銘更向台下民眾喊話，他現在要號召主流民意大聯盟團結奮鬥，選人不要選黨。