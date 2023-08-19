57％民眾看好賴清德當選　綠委不驚訝：過半本來就是目標

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，在看好度部分，五成七民眾看好民進黨參選人賴清德將贏得2024台灣總統大選、二成看好柯文哲、一成二看好侯友宜。對此，民進黨立委莊瑞雄19日回應，現在距離大選還有一定時間，且對民進黨來講，過半本來就是目標，這次民調是一個激勵。

根據民調數據顯示，56.6%民眾看好賴清德當選、19.6%柯文哲、12.4%侯友宜、5.8%沒意見、5.6%不知道、拒答。台灣民意基金會表示，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，距離2024總統選舉投票還有四個多月，台灣選民已經一面倒看好賴清德將脫穎而出。

台灣民意基金會分析，選民不分老少、教育程度高低、職業背景差異、 居住地，目前一面倒看好賴清德當選，相當程度上反映了當今的政治現實， 一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營。

對此，莊瑞雄表示，從最新民調來看，賴清德看好度超過五成，把其他競爭對手遠遠拋在後面，但現在距離大選還有一定時間，這都是賴清德剛出訪回國後的鼓勵，對民進黨來講，過半本來就是目標，不只是總統選票還有立委席次，這次民調是一個激勵。

莊瑞雄指出，民調也可以看出，國民黨對本身推派的候選人是否能贏，看法都是分裂、悲觀的，至於民進黨就是穩健地走。