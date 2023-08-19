曝民進黨選戰最高策略　游淑慧轟：誰排老二、老三都看他們臉色

▲游淑慧。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》公布最新總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.7％居冠、國民黨總統參選人侯友宜21.9％居次、民眾黨總統參選人柯文哲21.7％居末。對於侯友宜擺脫「老三」局勢，微幅超車柯文哲，國民黨台北市議員游淑慧19日分析，侯友宜近期民調上升，藍營當然信心提振，但也不用沾沾自喜，因為誰老二、誰老三都是看綠營的臉色和力道，而目前民進黨選戰最高策略就是「捧低打高、見縫插針、在野分裂、一綠獨強」。

游淑慧表示，侯友宜近期民調上升，藍營當然信心提振，但也不用沾沾自喜，因為整個選戰節奏幾乎都被民進黨操縱在手上，誰老二、誰老三都是看他們的臉色和力道，有國家機器與媒體機器，綠營想打誰就打誰，把選舉操縱得非常可怕。

游淑慧指出，當侯友宜民調穩定領先時，民進黨的黨政媒就全力黑侯，最近看到柯聲勢直逼賴清德，馬上又調轉炮口。民進黨的策略就是讓侯友宜和柯文哲民調一樣高，因為有人太低容易被棄保，而民進黨絕不讓在野棄保發生。因此，民進黨的最高策略就是「捧低打高、見縫插針、在野分裂、一綠獨強」。

「在野如何突破僵局很重要，但目前除了柯文哲、侯友宜兩人，又有鴻海創辦人郭台銘，讓整個局勢更加混亂。」游淑慧透露，大家都認同整合，但卻誰也都不想做副的，侯友宜、柯文哲他們都不是個人，他們背後背負著整個政黨支持者的期待，任何事都不是自身可以做決定。

游淑慧表示，雖然主觀因素及全黨責任都讓在野整合更為棘手，不僅局勢越來越亂，更往民進黨喜歡的劇本走，但她認為，目前看起來難解的事，就只能先放著，各自努力往前衝，強調「民調上升切莫沾沾自喜，繼續誠懇且自信地往前走，選舉除了看結果也看態度。」