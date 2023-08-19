三隻小豬「故事怪怪的」！　他曝侯友宜在郭台銘家樓下三度被拒見

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823到了才喊整合「三隻小豬」？　他曝侯友宜在郭台銘家樓下三度被拒見

▲▼模仿天王郭子乾再出江湖《鄉民大學問 》開播、來賓黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

▲媒體人黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡，呼籲在野合作整合「主流民意大聯盟」，達成下架民進黨的目標，郭台銘還搬出「三隻小豬」的故事，稱自己是「豬小弟」，要團結「豬大哥」侯友宜與柯文哲，對抗是「大野狼」的民進黨總統參選人賴清德。黃暐瀚昨（18日）晚間於臉書表示，故事有點怪怪的，並直指郭台銘若不是拒見侯友宜至此，想喝咖啡，哪還需要等到現在？

黃暐瀚表示，他一直好奇，「郭台銘董事長身邊的『政治幕僚』到底是誰？或者這樣問，郭台銘身邊到底有沒有『政治幕僚』？」如果有，怎麼會讓郭台銘517在臉書發文：我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」，然後，「說後不理」整整三個月，都沒有一件事、一句話，是在幫助支持「侯市長勝選2024」。

黃暐瀚還指出，郭台銘不但不幫忙侯友宜，還人間蒸發，消失不見，侯友宜打電話給郭台銘不通，簡訊傳也不回，找都找不到。侯友宜為了爭取郭台銘的支持，親自前往郭台銘信義區的豪宅「登門求見」，結果警衛通報了半天，沒有下文，讓侯友宜在一樓大廳，尷尬枯等。黃暐瀚曝這樣的場景，「一共發生了三次」。

黃暐瀚還說，侯友宜親自去郭台銘家三次，在樓下等了三次，警衛通報三次，沒有回應三次，侯留下電話訊息，請郭董回電三次，結果音訊全無、回應全無。認為郭台銘「若不是拒見至此，想喝咖啡，那還需要等到現在？」

黃暐瀚接著指出，也許是因為823快到了，913也快到了，郭董講了一個三隻小豬的故事，呼籲侯友宜、柯文哲，跟他合作，下架民進黨。郭台銘說賴清德是大野狼，侯郭柯是三兄弟，他覺得「故事有點怪怪的」，因為在他看來，國民黨、民進黨、民眾黨才是「三兄弟」。

黃暐瀚解釋，雖然三兄弟（三黨）對於房子的蓋法，各有不同見解，但三兄弟其實都想把家蓋好，只有把家顧好，大野狼才不會迫害大家，他更直呼，賴清德不是大野狼，侯郭柯也都不是，「想要侵略台灣、吞併中華民國的，才是大野狼」。

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