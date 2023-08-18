台中妹昏睡起床「私處有異物感」！就醫驗DNA才知遭2人性侵

▲小琳被找去KTV陪酒助興，後來又轉去汽車旅館續攤，沒想到醒來才驚覺遭性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名謝姓男子先前與余姓友人相約到KTV唱歌，期間找來傳播妹小琳（化名）助興，沒想到2人趁著小琳昏睡時輪流性侵，直到小琳起床後察覺有異，全案才曝光。台中地院審理後，也分別判謝男、余男1年8月有期徒刑、緩刑4年，以及3年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，謝男、余男先前與友人相約到KTV唱歌，期間找來認識的傳播妹小琳助興，一眾朋友玩得相當開心，直到KTV包廂時間結束，又轉到某汽車旅館內歡唱、飲酒。

因為KTV機械設備故障，謝男等一行人被安排到其他房間，期間朋友們陸續離開，小琳也因不明原因陷入昏睡。沒想到謝男發現小琳陷入昏睡，覺得有機可乘，於是動手性侵得逞。

而同行的余姓男子發現謝男性侵小琳，頓時也感到慾火難耐，也做出了性侵的行為。直到小琳醒來後發現衣衫不整，私密處也有異物感，將這起經歷告知劉姓遠親，在對方的陪同下到醫院驗傷，全案才曝光，且體內檢驗出混合型DNA，意味著下手侵犯的不只一人。

▼小琳遭到余男、謝男性侵，其中余男不但否認犯行，也沒有達成和解，因此唄判了3年6月有期徒刑。（示意圖／記者周亭瑋攝）

對此，余姓男子則辯稱，雖然有與小琳發生性關係，但雙方是談妥價碼，才會進行性交易，並非性侵。不過，法官勘驗了雙方對話，可以看見小琳斥責「你趁我睡覺的時候亂來」、「你這樣是完全在我無意（識）下睡X我」，余男則回應，因為2人早就有發生過關係，當時是因為太過猴急，以後會先將人叫醒再說。

余男雖然曾私訊向小琳道歉，但面對調查時否認犯行，也沒有達成和解，以彌補小琳所受的傷害，因此被台中地院法官依照乘機性交罪累犯，判處3年6月有期徒刑。

至於謝男的部分，因為犯案後坦承犯行，且與小琳達成和解，也已經履行了和解內容，台中地院法官審理後，依照乘機性交罪，判他1年8月有期徒刑、緩刑4年，且要提供60小時的義務勞務，以及接受法治教育課程2場。