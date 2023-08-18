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OL喝醉遭上司性侵！男同事們看她被抓走　運將機警一句話救了她

▲▼性侵。（示意圖／達志影像）

▲OL酒醉遭上司性侵，險些又被帶往旅館二度侵犯...（示意圖／CFP）

記者吳銘峯、柯沛辰／台北報導

某商業銀行張姓主管2019年10月部門聚餐後，見女下屬酒醉走去廁所，不僅尾隨進去強吻，還將手伸進短裙內噁稱「妳很濕」當時一名男同事撞見勸阻「賢哥，不要這樣！」但張男仍將女下屬抓上計程車，意圖把人帶往旅館性侵，所幸運將察覺有異，機警應對，才讓當事人脫險。法院一二審均依強制性交罪對張男判刑3年10月，案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

根據判決書，張姓區經理2019年10月帶5名下屬到餐廳吃飯。女下屬小琳（化名）指控，她不太會喝酒，但礙於現場都是主管，硬著頭皮喝了2、3杯高粱及一些紅酒，不料後來去洗手間，張姓區經理竟強拉她到牆角強吻，還將手伸入裙中指侵，並在她耳邊噁問「妳很濕，是不是很想要？」

此時，一名男同事剛好來上廁所，目睹此情此景，又見小琳揮手求助，當場把張男拉開，並勸告「賢哥，不要這樣！」才讓小琳得以脫身回到座位。不料聚餐結束後，小琳與幾人說好一起搭捷運，途中竟被張男強拉上計程車，而其他同事也眼睜睜看小琳被拖走。

小琳上車後很不舒服，接過司機給的塑膠袋不停嘔吐。張男見狀假意關心，一邊用手拍背，一邊問是不是不舒服？卻順勢襲胸，還示意司機開到前面找地方休息。小琳擔心被帶到旅館性侵，緊抓著司機說「我要回家」，不停重複自家地址。

張男聽罷有恃無恐，竟悄悄將小琳內衣扣子解掉，伸手進去摸胸，另一手則抓著小琳的頭意圖強吻。當時車子雖還未開到女方住家，但運將見情況緊急，且距離已不遠，立刻機警開口「妳家是不是到了？」還親自下車把車門打開。

小琳見到熟悉的街口，立刻衝下車。不過，張男仍在後緊追不捨，還一直用主管語氣說「我要送妳回家」，當街拉扯。小琳回憶，「我當時很醉、很不舒服，只能重複跟被告說我要回家，請他趕快走，因為被告位階很高，我不敢講出不禮貌的話，只能趕快走回家，我記得他有跟過來，我就趕快上樓把鐵門關上。」

回到家後，小琳看到男同事們打了很多通LINE電話，氣得傳LINE回嗆「幹，去死」、「他媽的，去死，幹」，「你們這麼多男生，就這樣看著我被抓上車」。當下男同事們道歉，詢問是否要陪同報警，但小琳擔心丟了工作，也不知該如何面對，事後出現失眠情況，一度尋求心理諮商，最後才鼓起勇氣報案。

張男出庭時辯稱，雙方互有好感，他沒有強拉小琳到牆角強吻，也沒指侵對方，何況當時是用餐尖峰時間，廁所只有一間，人來人往，他不可能在那裡性侵，懷疑是公司內部派系鬥爭，對方才蓄意設詞誣陷。

張男指出，「從餐廳離開後，我提議送她回去，她是自己上車，上車後靠在我身上，我有摟她，沒有摸她胸部，但有先前在廁所的互動，所以我嘗試跟司機說，在台北車站附近找地方休息一下，但她說不要，也跟司機詳細說明她家地址，後來車子開到她家附近，她下車後有在路邊吐，我就照顧她。」

在廁所目睹的男同事證稱，「我在職場多年，聚餐後，主管與助理一起離開畢竟不好。平常大家都稱呼被告『賢哥』，並沒有看過或耳聞賢哥與小琳常在一起或走得很近。後來走到廁所外面，我看到被告環抱A女，姿勢看起來是在親吻、擁抱，沒辦法判斷雙方是否妳情我願，那是一個很尷尬的狀況，我覺得很倒楣，為何在那個時間去上廁所看到這種情況。」

另一名男同事則說，「當天有看到被告摸小琳的頭、肩膀，吃完飯後，小琳走到餐廳外，有跟我說被強吻...情緒蠻激動的，是不高興、很不悅，所以我看到他們一男一女上車，才會很緊張，怕出事，但後來打電話給女方都無人接聽，最後是小琳到家才接通，印象中她有哭，但沒有講細節，我有問她要不要報警。」

高院二審時，審酌種種跡證，認定張男利用小琳酒醉頭暈、想吐、無力不能抵抗之際，不顧對方拒絕，強行以手指性侵，戕害被害人身心健康及其性自主權，造成身心創傷，犯後不思反省，還將此事渲染為被害人蓄意誣陷，惟考量雙方達成和解，案發後已遭公司停職等，依強制性交罪判刑3年10個月。

張男不服上訴。最高法院審理後，17日駁回上訴，全案定讞，張男將發監執行。

 
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