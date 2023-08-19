色廟公硬上！女志工和解原諒　上門拿賠償金「給我玩一下」又遭辱

▲小琪到廟裡當志工，卻遭廟公性侵，雙方和解後，廟公卻不改色心、趁拿和解金時再度逞慾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

桃園一名徐姓廟公見志工小琪（化名）因為身心障礙，表達或抗拒能力不佳，竟逼迫她在廟裡替他口交性侵得逞；廟公遭檢警偵查後，答應要分期付款賠償小琪，卻在小琪與媽媽前往拿取4000元賠償金時，故意將小琪媽阻擋在外、再次性侵小琪得逞。一審法官重判徐男10年徒刑，上訴高等法院後，變更法條減為應執行有期徒刑9年。

根據判決，小琪雖然有身心障礙，但仍跟著媽媽在桃園一處宮廟擔任志工，徐姓廟公卻見有機可乘，2021年5月3日下午，直接在廟裡廚房門口要小琪口交，接著又將她帶到板凳上、廁所中性侵得逞。

此次犯行被小琪媽媽得知，警方介入處理，廟公審理中與小琪達成和解，約定分期付款支付賠償金，2022年1月5日上午，小琪與媽媽前往廟公住處要領4000元的金額時，廟公卻要求只讓小琪進屋，故意將小琪媽擋在門外，將小琪帶到2樓房間摸胸猥褻，並且對她說「給我玩一下」，無視她拒絕再度逞慾，事後小琪立即告知媽媽，媽媽於是帶著她怒告廟公涉嫌兩度性侵。

法院一審時，廟公坦承曾與小琪發生性行為等事實，然矢口否認犯行，辯稱都是小琪自願發生性行為，事後有付100元給她，後來才知道對方是身障人士，但法官不採信，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，共2罪，應執行有期徒刑10年。

廟公不服上訴，他改口辯稱是小琪自願用身體交換，向他討100元零用錢，第一次並不知道對方有身心障礙，高等法院法官仍不採信，認為小琪雖陳述能力較低、但並非完全無辨識能力，描述細節詳盡，與小琪對談過程就能感知她的不同，惡意犯行確定，審後變更法條為對於女子利用其心智缺陷不知抗拒而為性交、對心智缺陷之人犯強制性交罪，2罪處應執行有期徒刑9年，仍可上訴。