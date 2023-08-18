憲兵假扮按摩師性侵女網友入獄　一比DNA女高中生也受害

記者黃翊婷／綜合報導

台中林姓男子在擔任某憲兵指揮部下士時，於2019間假扮成按摩師傅，透過交友軟體結識女高中生花花（化名），並將人約到飯店性侵得逞；1年之後他又以相同手法侵害女網友。台中高分院法官認為，林男犯案時仍未退役，因此依現役軍人犯強制性交罪、強制罪分別判處4年、3個月有期徒刑，僅強制罪的部分得易科罰金，全案仍可上訴。

▲林男佯裝成按摩師性侵花花，1年之後又以同樣手法性侵另一名女子。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林男是在2014年8月間入伍擔任志願役士兵，直到2020年7月才退伍，但2019年2月間他透過交友軟體結識花花，當時女方尚未滿18歲，他佯稱可以請擔任按摩師的友人到飯店提供按摩服務，開口邀約女方前往飯店開房間，然後再以「按摩師會先到」為由，要求女方先洗澡，並裸身躺在床上等候。

林男進入房間之後假裝自己是按摩技師，肆意碰觸花花的大腿內側、胸部、下體等私密部位，接著以手指性侵得逞。花花當下發現有異，起初還以為是不小心碰到，後來感覺下體極度疼痛，便立即要求停止按摩，同時提出質疑，林男卻馬上改口說要帶女友去醫院看診，她認為對方是想趁機落跑，於是再次質問關於女友、按摩師朋友等事情，結果雙方因此發生爭執。

花花見林男執意離開，拿起手機想要報警，卻遭對方搶走手機，兩人從房內一直追到房間外，過程中她不小心在1樓樓梯間跌倒而昏了過去，才讓對方得以順利逃脫。飯店員工聽聞聲響跑來查看，發現花花倒臥在地，手機仍在與警員通話中，馬上協助告知飯店位置，讓警方據報到場蒐證。

後來林男在2020年4月間因為另外一起性侵案件被法院判刑3年6個月確定，目前正在執行中。由於犯案手法相同，引起警方懷疑，於是將花花案件的生物跡證送交比對，結果發現DNA吻合。

在花花案件中，林男被法院依現役軍人犯強制性交罪、強制罪分別量處有期徒刑4年、3個月，僅強制罪的部分得易科罰金，但他不滿提出上訴，強調自己當下是想看情況表明身分，不是故意隱瞞，也沒有搶奪花花的手機。

台中高分院法官則認為林男罪證明確，他僅為了滿足一己慾望，佯裝成按摩師性侵花花，還搶奪手機阻止報案，犯後始終否認犯行，也沒有與當事人達成調解或和解，可見他毫無悔意，犯後態度不佳，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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