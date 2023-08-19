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社會 社會焦點 保障人權

女房東注意！男看房突掏大剪刀架脖　吼「給1次機會」硬上得逞

1名女子帶租客看房時，遭到對方持剪刀逼迫發生性行為。 （示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

新北1名男子先前約看房時，突然拿出紅色大剪刀架在女房東的脖子上，恐嚇「你已經沒有機會了，你就給我1次吧」，強行逼迫性交得逞，女房東後來趁隙逃跑向社區保全求救才獲救。新北地院審結，依攜帶凶器強制性交罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。

判決書指出，男子阿光（化名）2020年間透過朋友約看了1間房子，趁著與女房東獨處時，阿光突然拿出紅色大剪刀架在房東的頸動脈，恐嚇說「你已經沒有機會了，你就給我1次吧」等，讓女房東害怕的舉高雙手就範，阿光則在違反女房東的意願下強行發生1次性行為，後來女房東趁隙脫逃，向社區保全求救才順利脫困。

新北地院審理時，阿光起初不認罪，後來才改口坦承全部罪刑，法官比對女房東的證詞後，認定阿光罪刑屬實；法官痛批，阿光為了滿足自身欲望，假借租房製造獨處機會，性侵女房東得逞，酌情後依攜帶凶器強制性交罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。

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