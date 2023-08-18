工程師闖前女友房間性侵！挨告還辯：妳不討厭，也沒拒絕我

▲林姓工程師利用前女友小花的信任，動手性侵得逞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

新北一名林姓工程師原先與女友小花（化名）交往，2人在土城租屋同居，沒想到2人分手以後，他竟利用小花一時心軟、讓他找到租屋處再搬走的機會，性侵小花得逞，事後辯稱「我有強迫到妳完全無法拒絕嗎」，還說「她有點頭才發生關係」、「沒有拒絕的行為」，言論十分荒謬。新北地院審理後，依照強制性交罪，判林姓工程師3年6月有期徒刑。

根據判決書內容，林姓男子2021年12月與小花交往，2人一起在新北土城一處房子租屋同居，小花的堂妹則是2人的室友，不過因為個性不合，僅僅交往半年就分手。因為林姓工程師無法立刻找到新的住處，小花一時心軟，同意「找到新住處再搬走」，2人也約好不會同時在家，避免碰面尷尬。

不過，由於小花平時工作忙碌，直到上午7、8點才下班，案發當天回家洗澡、準備睡覺時，卻發現林姓工程師在租屋處外面，嚇了她一大跳，也立即將自己關在房門內。

林姓工程師接著開門進入，開始對小花上下其手，氣得小花立即將人趕出房間，並且再將房門關上。沒想到，林男被趕出房門，承諾「不會再進來」，卻再度利用了小花的信任，趁著小花快要睡著時闖進房門，不顧小花的反抗、動手性侵得逞。

▲小花給予林男寬容，讓他能夠找到租屋處再搬離，沒想到因此遭到性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



事後林姓工程師傳訊道歉，小花也氣得痛罵，2人已經分手，她給予了最後的寬容，讓林男能夠找到租屋處再搬走，「但不代表我是你免費肉便器」，明明當下不斷推開、反抗，卻還是遭到性侵，這種行為實在太過分。

對此，林男則不斷傳訊狡辯，雖然有感受到小花的抗拒，但「妳也有抱」，且他強迫的手段並沒有強硬到小花無法拒絕，氣得小花向同居的堂妹、親姊姊訴苦，並且在堂妹的陪同下驗傷提告。

而林男則對此供稱，當時進入房間與小花聊天，想要親吻被拒絕以後，詢問「是不是這麼討厭我」，得到對方「不討厭」的答覆，於是開口詢問是否要發生性行為，眼見對方點了頭，且沒有拒絕的行為，才有進一步的動作，發生性關係時有取得同意。

新北地院審理後認為，林男原先親吻小花時，就已經被拒絕，進入房間想發生性行為，小花也有表達抗拒，但林男為了滿足私慾，違反了小花的意願，動手性侵得逞，造成被害人身心受創，且事後否認犯行、沒有取得諒解，因此依照強制性交罪，判林男3年6個月有期徒刑。