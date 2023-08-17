民進黨將出席820還路於民大遊行　「深度檢討也拿出政策牛肉回應」

▲民進黨立法院黨團召開「下了車，你我都是行人」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

為了洗刷台灣行人地獄惡名，由民間團體《行人零死亡推動聯盟》發起的「還路於民大遊行」20日登場，交通部特別於17日在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定短、中、長期規劃。民進黨團表示，民間對於改善行人安全有強烈聲音，執政黨也深度檢討，民進黨公職會一起參與周日遊行，作為執政黨，同時也要拿出政策牛肉回應。

民進黨團幹事長劉世芳表示，0820有民間團體發動交通平權、還路於民遊行，黨團也非常支持，民進黨中央、從政黨員也會到現場表達支持，這是攸關台灣人行安全活動，民進黨團表達全力支持態度。

民進黨立委洪申翰指出，民間對於改善行人安全有強烈聲音，執政黨有聽到這樣的聲音，也深度檢討、確實有一些地方交通規劃注重在車流效率，還對於人本交通部分有更多可以實踐部分。

洪申翰表示，民進黨公職也很關心這樣的議題，禮拜天會一起參與這一場不分黨派、強化行人安全的大遊行，作為執政黨，不只是參與遊行，也有責任要拿出政策牛肉回應，行政院會也正規劃行人安全相關方案，並提出5大亮點。

第一、交通安全設計涉及部會很多，包含交通部、營建署、警政署、地方交通局、工務局等等，也有中央地方權責界定問題，此次會推出道路交通安全基本法，把相關權責關係釐清，避免跨局處、跨部門模糊地帶，造成落實不夠的問題。

第二、行政院長召集交通安全會報，代表執政黨面對交通安全的決心，由最高首長帶領內閣團隊以及地方首長一同參與。

第三、四年四百億改善路口及行人設施，直接把經費跟資源端出來，希望地方政府申請資源同時要確實改善，針對六都最危險兩百大路口以及非六都最危險兩百大路口改善。

第四、推動行人交通安全設施條例立法，做行人安全相關設施跟設計的規範跟管理，透過立法補齊。

第五、精進安全教育與駕駛考驗制度，若觀念不改變，相關行為也很難落實。

洪申翰表示，過去民間也有聲音認為不能只靠執法加嚴，不只執法要落實，也要把相關設計做好，讓行人跟駕駛有正確安全的駕駛行為跟觀念。道路工程的設計跟教育面也要一併加強，改善關鍵是地方政府，但中央不會推給地方，會把該編列的資源、該完善的法規儘速規劃，也協助、督促地方在執行端把好的行人安全環境逐步落實。

洪申翰直言，下了車大家都是行人，這是全民不分黨派的議題，不用政治的角度看待這些事情，希望可以跟在野黨、民間團體一起改善行人環境、洗刷行人地獄標籤，台灣在行人安全部分還可以做得更多，也要加把努力。

劉世芳表示，行政院通過相關綱領後，就會送到立法院審議，呼籲不管哪個政黨，若急切要撕掉行人地獄污名，希望盡快讓道路交通安全基本法通過，過去嚴刑峻法不一定能達到行人交通平權目標，藉由相關修法、立法，早日提升交通平權目標。

對於提出相關方案被指是為大選拆彈，劉世芳回應，有關於行人安全問題，最早就是CNN報導出來，經過多次報導以及民間團體紛紛表態後，有責任的執政黨應該儘速推出相關政策，其他政黨也沒有說不該推出，這表示是全民共識，行政院會用專業方式通過相關政策、送到立法院審查、趕快上路才是正辦。

至於賴清德是否出席820遊行？劉世芳回應，如果每一組總統候選人都參加反而會模糊焦點，現在總統參選人出去都有國安規格方式，有一組都是國安人員參加遊行，這不是好方法，希望民間團體發起的遊行中，表達人民聲音大家都同意，台灣是開放社會，不管是民進黨中央、黨團還是行政官員都會高規格看待這件事情。