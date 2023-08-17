賴清德稱沒有台獨路徑　柯志恩：連信念都可拋棄的務實騙票工作者

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前接受《彭博》專訪指出，沒有所謂的獨立路徑，強調會延續總統蔡英文的路線，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國，當選後也不會有台獨。對此，國民黨智庫執行長柯志恩17日就在臉書批評，台獨金孫一直是賴清德的標籤，過去更自詡務實的台獨工作者，結果選舉到了，連信念都可以拋棄，根本是「務實的騙票工作者」。

柯志恩指出，賴清德日前接受外媒《彭博》專訪，面對台灣如何正式獨立的問題，賴清德回應「沒有獨立路徑」，更強調會延續蔡英文路線，不另改國名，等於再次強調當選後不會有台獨這件事，然而，對於這樣的言論，獨派馬上跳出來說「賴清德當選後，台獨才有空間」。她分析，這證明了三件事，第一，賴是連信念都可以拋棄的人；第二，賴是務實的騙票工作者；第三，賴連獨派都騙。

柯志恩表示，台獨金孫一直是賴清德的標籤，過去不斷提倡正名制憲的賴清德，更自詡為「務實的台獨工作者」，「台獨」儼然成為賴清德的代名詞，結果選舉到了，竟可以馬上修正說法、自圓其說，「一個連過去的信念都可以拋棄的人，我們要如何相信他現在所提出的任何承諾與政見？」

此外，柯志恩提到2019年賴清德與蔡英文進行總統初選時，曾重申「統獨不是假議題，是台灣生死大事」，怎麼換賴清德扶正選總統後，生死大事卻變成「小事」？但她也諷刺，即便賴清德再怎麼想消除外界的台獨疑慮，努力扮演「非麻煩製造者」角色，但獨派還是忍不住劇透，說賴清德目前說法很務實，當選後才有推展台獨的空間；連美國前國安官員都證實，賴清德修正立場且與過去言論保持距離，讓華府感到舒心，「說穿了，賴就是務實的騙票工作者！」

柯志恩再舉出，還記得2019年賴清德剛卸任閣揆，參加獨派「台灣制憲基金會」的開幕時說過，台灣制定新憲的時機已到，但面對如今賴清德立場的轉變，獨派非但不生氣還幫忙說話，果然驗證了「最成功的騙子，連自己都騙」這句話。她最後大酸，「我怕如果繼續說下去、質疑賴清德，恐怕就會變成企圖影響大選的中共同路人，就是不曉得賴想跟習近平吃飯，想好要吃什麼了嗎？」