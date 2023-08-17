旅外陸客先恢復來台觀光　王國材曝進度：簽證課題、條件審核

▲交通部長王國材。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

由於中國大陸持續禁止團客來台觀光，總統府、行政院日前表態會優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，近期對外公布相關方案，陸委會、交通部等正密集討論執行方式。交通部長王國材17日表示，中國大陸籍第三類觀光人數1年大概8到9萬，現在是先開放這部分釋出善意；目前正在討論來台的方式，比方簽證課題、哪些人符合條件等。

旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，又被稱為「第三類觀光」，是指赴國外留學、工作、旅居國外取得當地永久居留權、旅居國外取得當地依親居留權者。受到新冠肺炎影響，台灣自2020年1月底暫停大陸籍人士第三類觀光來台，近來大陸持續禁止團客來台，行政院日前宣布將從第三類觀光開始開放。

針對第三類觀光來台方案的進度，交通部長王國材說，中國大陸籍第三類觀光人數1年大概8到9萬，現在是先開放這部分釋出善意，就是希望中國大陸對於團客到台灣也可以相對開放。目前正在做討論，來的方式，比方簽證課題、哪些人條件是符合？

而陸客來台開放與否，循往例透過「小兩會」，也就是台旅會、大陸海旅會討論，王國材說，觀光局有拋出善意，但的確都沒有辦法談。期待兩岸觀光開放是大家樂觀其成，先從第三地開放，期待中國大陸有些善意的回應。

行政院發言人林子倫補充，陸客來台相關作業目前由陸委會跟交通部辦理，待方案細節跟規畫方式確認後，會跟社會大眾溝通。