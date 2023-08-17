共諜案頻傳！國安法草案未公告難嚇阻？　行政院：仍可依法開罰

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近期空軍頻傳共諜案，但國安法修正案目前尚未公布生效，有立委擔憂使用舊法的話會有縱放共諜的問題。對此，行政院發言人林子倫說，依照現行《國安法》都可以依法科以相關刑責，這跟修正後是否施行無關。另外，現行條文、修正條文對於懲處共諜刑度是一致的，所以即便未修正，也沒有不能科以刑責的問題。

關於共諜案部分，林子倫說明，依照現行《國安法》都可以依法科以相關刑責，這跟修正後是否施行無關。另外，現行條文、修正條文對於懲處共諜刑度是一致的，所以即便未修正也都沒有不能科以刑責的問題。

林子倫說，法務部在今年526已經依照修正後的國安法，擬具施行細則，也已經預告完成，司法院也在5月依照修正後的第19條完成專庭設置。

林子倫表示，後續相關法制工作跟配套，行政院也請國科會、法務部與相關部會妥適規劃施行期，加速作業。未來如有外國竊取國家核心關鍵技術營業秘密，法院可依本法加重刑期，確保國家安全、維護社會安全。

另外，記者追問，國安法是去年6月8日修正通過，拖了超過1年是卡在什麼問題？國科會說，國安法通過後有授權國科會進行子法訂定，中間涉及到很多產官學，必須要蒐集意見。子法擬定的過程跟母法立法過程完全一樣，要經過行政院、立法院等程序，都是依照程序進行。