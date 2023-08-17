科技執法開出逾5億罰鍰挨批搶錢　陳建仁：僅佔取締件數6.8％

▲高鐵桃園站1、8號門實施科技執法取締違停，圖為違停個案，逾3分鐘即算違停。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣近期因交通亂象登上國際版面，為了撕下「行人地獄」的標籤，政府積極透過法制面、工程面改善。在法制面部分，行政院補助各縣市5.7億建置科技執法，今年1到6月全國取締逾89萬件，若以最低罰鍰600元計算，罰鍰總額逾5億元，遭批「搶錢」。對此，行政院長陳建仁17日澄清，科技執法自去年9月啟用後，截至今年7月，科技執法取締件數僅佔整體取締量的6.8％，數據也顯示科技執法確實有效嚇阻違規肇事，要警政署持續積極溝通。

陳建仁表示，長期以來，我國交通規劃係以車流效率為主，形成以車輛為主，缺乏人本交通理念，導致都市地區車流持續成長後道路交通擁擠，並壓擠人行的空間；加上監理制度並未落實，造成駕駛人不良習慣，汽機車不停讓行人事件經常發生。

為提升行人道路交通安全，陳建仁強調，必須從都市整體運輸系統規劃的觀點，以人為本，強化公共運輸與人行環境的整合規劃，以及從源頭改善監理制度著手。

陳建仁說，道路交通安全不只是交通部單一部會的責任，應由各部會、各級政府共同合作落實改善，才能根本解決道安危機。希望透過「道路交通安全基本法」之立法，共同宣示政府重視及推動改善的決心，同時，未來將提高道安會報層級，於行政院召開中央道路交通安全會報，由院長親自主持。

另外，交通部也會透過監理面，推動違規紀錄嚴重者恢復短期換照，並透過換照要求繳清罰鍰及進行講習再教育，促其養成守法習慣；擴大推動機車駕訓及道路安駕訓練，強化培養駕駛人正確的防禦駕駛技能與觀念，持續完善監理管理制度徹底做好源頭管理。

在執法部分，陳建仁說，取締違規是手段不是目的，及時矯正國人違規行為，降低事故風險，保障其及其他用路人安全，才是執法的目的，請內政部警政署、交通部做好社會溝通，讓國人共同維護道路秩序。

陳建仁說，近期外界誤以為科技執法有和民眾搶錢且無助改善道安之疑慮，據內政部警政署統計，「今年1月至7月科技執法取締件數僅佔整體6.8%」。且經統計，設置路口科技執法的265處，自111年9月30日啟用執法至112年7月31日止，共取締98萬3,696件，事故較去年同期減少753件，死傷減少792人，路口科技執法設置地點事故發生及死傷數均有明顯下降，確實發揮遏阻違規肇事的目的。

陳建仁也指示警政署，持續積極與各界說明及溝通，讓國人更清楚政府運用科技保障用路人安全的政策美意。