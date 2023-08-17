　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

科技執法開出逾5億罰鍰挨批搶錢　陳建仁：僅佔取締件數6.8％

▲高鐵桃園站1、8號門實施科技執法取締違停，圖為違停個案逾3分鐘即算違停。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高鐵桃園站1、8號門實施科技執法取締違停，圖為違停個案，逾3分鐘即算違停。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣近期因交通亂象登上國際版面，為了撕下「行人地獄」的標籤，政府積極透過法制面、工程面改善。在法制面部分，行政院補助各縣市5.7億建置科技執法，今年1到6月全國取締逾89萬件，若以最低罰鍰600元計算，罰鍰總額逾5億元，遭批「搶錢」。對此，行政院長陳建仁17日澄清，科技執法自去年9月啟用後，截至今年7月，科技執法取締件數僅佔整體取締量的6.8％，數據也顯示科技執法確實有效嚇阻違規肇事，要警政署持續積極溝通。

陳建仁表示，長期以來，我國交通規劃係以車流效率為主，形成以車輛為主，缺乏人本交通理念，導致都市地區車流持續成長後道路交通擁擠，並壓擠人行的空間；加上監理制度並未落實，造成駕駛人不良習慣，汽機車不停讓行人事件經常發生。

為提升行人道路交通安全，陳建仁強調，必須從都市整體運輸系統規劃的觀點，以人為本，強化公共運輸與人行環境的整合規劃，以及從源頭改善監理制度著手。

陳建仁說，道路交通安全不只是交通部單一部會的責任，應由各部會、各級政府共同合作落實改善，才能根本解決道安危機。希望透過「道路交通安全基本法」之立法，共同宣示政府重視及推動改善的決心，同時，未來將提高道安會報層級，於行政院召開中央道路交通安全會報，由院長親自主持。

另外，交通部也會透過監理面，推動違規紀錄嚴重者恢復短期換照，並透過換照要求繳清罰鍰及進行講習再教育，促其養成守法習慣；擴大推動機車駕訓及道路安駕訓練，強化培養駕駛人正確的防禦駕駛技能與觀念，持續完善監理管理制度徹底做好源頭管理。

在執法部分，陳建仁說，取締違規是手段不是目的，及時矯正國人違規行為，降低事故風險，保障其及其他用路人安全，才是執法的目的，請內政部警政署、交通部做好社會溝通，讓國人共同維護道路秩序。

陳建仁說，近期外界誤以為科技執法有和民眾搶錢且無助改善道安之疑慮，據內政部警政署統計，「今年1月至7月科技執法取締件數僅佔整體6.8%」。且經統計，設置路口科技執法的265處，自111年9月30日啟用執法至112年7月31日止，共取締98萬3,696件，事故較去年同期減少753件，死傷減少792人，路口科技執法設置地點事故發生及死傷數均有明顯下降，確實發揮遏阻違規肇事的目的。

陳建仁也指示警政署，持續積極與各界說明及溝通，讓國人更清楚政府運用科技保障用路人安全的政策美意。

ET快訊
快訊／國家警報響！大雷雨開轟雙北　災害告警發布
只有今天！　可頌「買1盒送1盒」開搶
快訊／大片對流蓋滿半個台灣！　8縣市大雨特報
快訊／化工系爆炸「9人受傷」！　台大回應了
天母「德東飆車王」撞死人！　怒嗆：重判我就安樂死
女業務為業績「跟男人上床」！　知情人士爆：這行業超多
將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜脫離老三困境　他讚：不簡單！一定還有拉開柯文哲的機會

旅外陸客先恢復來台觀光　王國材曝進度：簽證課題、條件審核

指陳歐珀替im.B主嫌曾耀鋒喬事　陳琬惠：官商勾結檢調要不要辦？

共諜案頻傳！國安法草案未公告難嚇阻？　行政院：仍可依法開罰

科技執法開出逾5億罰鍰挨批搶錢　陳建仁：僅佔取締件數6.8％

傳陳文茜、沈春華被點名當郭副手　游毓蘭：鬼門開不代表可鬼話連篇

好吃到停不下來！侯友宜大啖米苔目　敏銳味蕾驚見不一樣之處

賴清德稱沒有台獨路徑　柯志恩：連信念都可拋棄的務實騙票工作者

侯友宜聲援「還路於民」遊行！　藍營提「行人天堂」10願景方針

館長挨告誹謗嗆「罰罰錢又怎樣」　綠黨團尊重：大家就法院見真章

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

侯友宜脫離老三困境　他讚：不簡單！一定還有拉開柯文哲的機會

旅外陸客先恢復來台觀光　王國材曝進度：簽證課題、條件審核

指陳歐珀替im.B主嫌曾耀鋒喬事　陳琬惠：官商勾結檢調要不要辦？

共諜案頻傳！國安法草案未公告難嚇阻？　行政院：仍可依法開罰

科技執法開出逾5億罰鍰挨批搶錢　陳建仁：僅佔取締件數6.8％

傳陳文茜、沈春華被點名當郭副手　游毓蘭：鬼門開不代表可鬼話連篇

好吃到停不下來！侯友宜大啖米苔目　敏銳味蕾驚見不一樣之處

賴清德稱沒有台獨路徑　柯志恩：連信念都可拋棄的務實騙票工作者

侯友宜聲援「還路於民」遊行！　藍營提「行人天堂」10願景方針

館長挨告誹謗嗆「罰罰錢又怎樣」　綠黨團尊重：大家就法院見真章

寧德時代發表「神行」新快充電池　全溫域快充、10分鐘可跑400km

古巨基現身台灣！　50歲「神凍齡近照」曝光

沙國豪門才簽內馬爾「再歡迎希臘怪物」　字母哥：最強雙人組

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時5天爽喝

校門口就是KTV違法嗎？　北市府商業處釋疑

台鋼3「猿」將今註冊隨隊練球　最後明天披鷹袍出賽

侯友宜脫離老三困境　他讚：不簡單！一定還有拉開柯文哲的機會

一碗隔夜蛋炒飯「放倒2人」！妻身亡夫命危…醫示警：4族群超危險

華航空服員招募昨放榜　有應屆畢業生靠四年同店打工資歷錄取

台南郭綜合醫院前閃光號誌　李啟維建議調整三色運作

政治熱門新聞

柯P變老三3大關鍵點　黃暐瀚：716是第一波

若當選總統　柯喊「支持安樂死」

高虹安不喝咖啡買咖啡機！徐千晴解釋了

爸「持股不到1%」當董事長！　賴品妤：很多企業都這樣

柯716變老三　吳子嘉：民進黨開始攻擊序列

快訊／黑函攻擊！「58秒神秘音檔」仿柯文哲聲音批賴清德　柯辦緊急澄清

民進黨今告館長　「絕不姑息惡意造謠」

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

行政院今推《道路交通安全基本法》

民進黨喊告誹謗　館長：我深感榮耀

館長喊有「民進黨開槍證據」　盾牌牙醫14字回嗆

館長喊公布開槍證據　鄉民：邏輯堪憂

「郭台銘民調絕對越來越低」　他分析選情：硬選是強弩之末

屏東不值25億棒球場？　他舉經典賽為例：是棒球貢獻密度高的重鎮

更多熱門

相關新聞

旅外陸客先恢復來台觀光　王國材曝進度：簽證課題、條件審核

旅外陸客先恢復來台觀光　王國材曝進度：簽證課題、條件審核

由於中國大陸持續禁止團客來台觀光，總統府、行政院日前表態會優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，近期對外公布相關方案，陸委會、交通部等正密集討論執行方式。交通部長王國材17日表示，中國大陸籍第三類觀光人數1年大概8到9萬，現在是先開放這部分釋出善意；目前正在討論來台的方式，比方簽證課題、哪些人符合條件等。

共諜案頻傳！國安法草案未公告難嚇阻？　行政院：仍可依法開罰

共諜案頻傳！國安法草案未公告難嚇阻？　行政院：仍可依法開罰

交通部「零死亡願景」 　2030年前交通事故死亡數降3成

交通部「零死亡願景」 　2030年前交通事故死亡數降3成

行政院今推《道路交通安全基本法》

行政院今推《道路交通安全基本法》

陳琬惠質疑詐騙案數不減反增　行政院：決不會怠惰、放任詐騙

陳琬惠質疑詐騙案數不減反增　行政院：決不會怠惰、放任詐騙

關鍵字：

行政院陳建仁科技執法交通

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

他剛下泳池「秒被叫上來」！

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

快訊／日圓換起來！台銀現鈔至0.2216　逾1個月最甜

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面