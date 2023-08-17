指陳歐珀替im.B主嫌曾耀鋒喬事　陳琬惠：官商勾結檢調要不要辦？

▲陳琬惠17日開記者會質疑陳歐珀官商勾結。（圖／陳琬惠辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對借貸媒合平台「im.B」詐騙逾25億案，民眾黨立委陳琬惠今（17日）指出，她先前曾揭發該詐騙案主席曾耀鋒的川晟公司取得台鐵局「宜蘭停7停車場」標案，結果經後續追查，發現民進黨立委陳歐珀曾開協調會，要求台鐵局減免川晟公司「宜蘭停7停車場」租金，會中最後決議免收滯納金。陳琬惠質疑陳歐珀官商勾結，呼籲檢調查辦。

陳琬惠5月時曾指交通部多位高官於2020年曾到曾耀鋒豪宅接受不當招待，事後交通部長對外承諾會進行行政調查。但陳琬惠17日上午舉行記者會表示，交通部5月稱朱來順2020年6月12日赴曾耀鋒豪宅是「出公差」，朱來順則說自己當日未談論公務，但根據銓敘部的函釋，公差是指「離開辦公處所執行與本職有關之公務」，因此她質疑朱造假出差事由。

陳琬惠繼續說，離譜的是，根據行政調查的結論，朱來順不僅不當接受招待沒事，造假出差事由也沒有任何懲處，依舊穩坐台鐵局副局長之位。她批評，朱來順身為公務員，接受詐騙集團主嫌招待沒事、上班時間飲酒作樂也沒事，交通部官官相護實在太離譜。

另外，陳琬惠也提及，今年5月她揭發曾耀鋒的川晟公司取得台鐵局「宜蘭停7停車場」標案，結果後續追查後更發現，陳歐珀於2021年10月20日召開協調會，要求台鐵局減免川晟公司「宜蘭停7停車場」租金，會中最後決議免收滯納金。

陳琬惠質疑，台鐵局的官員去曾耀鋒豪宅接受招待，陳歐珀一邊接受曾耀鋒無償提供座車與競選服務處，一邊幫川晟公司向台鐵局喬免收滯納金，根本是典型的官商勾結，「請問檢調單位要不要辦？還是綠營的就不用辦？」

陳琬惠說，im.B詐騙案受害人數高達近萬人，吸金數十億，到底有多少高官與民代與這群詐騙犯不當往來，絕對不能這樣就算了！行政部門與檢調都要追到底，還給受害者一個公道。