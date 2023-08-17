全台首次青農羽球交流賽　侯友宜開球為各縣市選手加油

▲新北市長侯友宜出席「112年跨縣市青農聯誼會羽球交流賽」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜16日出席「112年跨縣市青農聯誼會羽球交流賽」，與各縣市參賽的青農朋友互動交流，並擔任開球嘉賓，與青農朋友切磋球技，鼓勵青農朋友於農忙之餘也要動健康，保持健康的身體，才能為消費者提供健康的農產品。侯友宜表示，為各縣市選手們加油打氣！

青農羽球交流賽為全台首次舉辦跨縣市的青農羽球交流賽，邀請到台北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等超過全台一半以上縣市，金門縣青農聯誼會也特地搭飛機前來共襄盛舉，本次交流賽共12個縣市青農聯誼會一同參與，進行男雙、女雙及混雙3項競賽，透過羽球競賽交流，凝聚青農間向心力，激盪出不同火花，帶動縣市間農業交流。

▲侯友宜為青農們加油鼓勵。

金門縣青農聯誼會長陳玉嘉表示，平時較常跟自己區域內的青農互動，新北市青農聯誼會這次舉辦跨縣市的羽球交流賽，讓全台的青農夥伴以球會友，聯繫青農間感情及提升農業資訊流通，期待未來各縣市間有更密切的互動交流。

新北市青農聯誼會長盧苡甄表示，聯誼會成立宗旨就是促進轄內青年農民彼此互助合作，研習專業農業技術，生產健康安全的農產品，以及互相學習行銷技巧，增加銷售通路，而這次將交流平台擴展到全台各地青農聯誼會，希望與各地青農朋友交流學習，達到全台青農共好，一起為台灣農業發展盡心盡力。

▲台北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭等超過全台一半以上縣市參加。

新北市長侯友宜表示，市府擔任青農最有力的後盾，提供客製化一站式服務，農友們有任何問題第一時間就可找到我們，讓青年朋友能無後顧投入農業，帶動農漁產業永續發展。並希望深化國際合作，優化國產農漁畜產品輸出條件與環境，建立多元行銷通路，並將共好網絡擴散到全台，串聯各縣市更多農友，分享資源達到全台共好。