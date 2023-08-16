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潘一全否認改口支持侯友宜　藍考紀會主委：其實我也是聽人轉述

▲國民黨考紀會主委黃怡騰律師（左）、文傳會副主委林家興，共同推出立委候選人公約。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨考紀會主委黃怡騰（左）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍南投縣副議長潘一全日前開嗆國民黨總統參選人侯友宜「無情關公」，更稱侯若選上總統，「我就一輩子吃素」。對此，國民黨考紀會主委黃怡騰今（16）日受訪表示，潘一全事後已有進一步解釋，他會唯一支持侯友宜，但潘受訪時又說，黨中央和考紀會沒有人跟他聯絡，自己更不可能支持侯友宜，嗆國民黨這種謊話也敢講。對此，黃怡騰坦承，自己並沒有與潘一全接觸，也不認識潘，自己也是聽人轉述。

潘一全日前深夜開砲侯友宜，「關公是什麼樣的人，就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，侯友宜是這種人嗎？別人需要他時把人家當空氣，現在須要人家幫他，就說他拜關公，他的關公是哪一國的？」此舉是否已踩黨紀紅線？黃怡騰受訪時指出，據了解，潘一全事後還是表達唯一支持侯友宜，黨也希望潘能多講一些正面的話來影響選戰，希望用更多動作來支持侯友宜。

潘一全隨後受訪卻又表示，國民黨部從周一至今都沒有人打電話給他，考紀會也沒有要他說明，不知道為何考紀會主委會說他表示唯一支持侯友宜？至於黨主席朱立倫的態度，從縣議長何勝豐退黨到自己表態不支持侯友宜，黨主席朱立倫都不曾有任何動作，何勝豐退黨後也沒看到朱立倫安撫或慰留。

對此，黃怡騰坦承，自己並沒有與潘一全接觸，也不認識潘，真實情況是昨天下午有一名女性記者告訴他，潘一全事後有說過，其實自己還是會支持侯友宜，並稱只是因為侯友宜選情危險、不會當選，才有感而發，但仍會站在黨的立場支持侯友宜。

對於潘一全態度強硬表態不挺侯，是否就要黨紀處理？黃怡騰則表示，黨部會去了解，既然潘一全是國民黨籍，考紀會將請地方黨部進行了解並回報，必要時請潘一全解釋，待了解清楚狀況後再做判斷比較好。

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