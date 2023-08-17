積木打造閱讀樂園　新北首座兒童專屬圖書館8／16啟用

▲新北市首座兒童專屬「李科永紀念圖書館」正式啟用。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市首座兒童專屬圖書館「李科永紀念圖書館」於16日正式啟用，新北市長侯友宜、李科永文教基金會董事長李鵬雄、新北市議員蔡淑君、新北市文化局長張䕒育、以及地方人士等均到場共襄盛舉。侯友宜表示，李科永紀念圖書館是林口地區居民眾所期盼的公共建設，也是一個專為孩童量身打造的閱讀空間，感謝李科永文教基金會李鵬雄董事長熱心捐贈主體建築，市府結合民間資源推動閱讀，更能發揮加乘效果。

沉穩的黑色建築外觀，如同鋼鐵打造的巨型積木，在充滿綠意的公園中，格外吸睛。坐落於林口的新北市李科永紀念圖書館，打造新北市首座兒童專屬的複合式閱讀學習空間，是新北市攜手李科永文教基金會送給兒童的暑假禮物。2層樓的綠建築，以兒童的視角量身打造4大主題閱讀區，考量孩子旺盛的學習能力，設計「書香坡道」串聯動態與靜態的閱讀空間，書架則以孩子喜愛的堆疊積木為概念，透過方形、與多邊形的堆放，提供一個富有想像力的空間，同時結合林口運動公園的自然景觀，兼具環保設計的巧思。

以兒童為中心打造的李科永紀念圖書館，從友善兒童出發，2層樓的建築，空間設計以書本環繞的「書香坡道」作為主要動線，除了讓小朋友可以沿途接觸書本，也方便選書拿取；兩旁的落地窗，則可以欣賞戶外景致，同時感受幽靜綠意，讓公園與閱讀產生共鳴。4個主題閱讀區，一樓為動態的「樂學基地」，規劃為故事活動與感統遊戲的互動閱讀區；「陽光曬讀庭」則是可以恣意享受陽光灑落的戶外閱讀空間。

「伴讀區」提供報刊雜誌，讓家長陪伴幼兒時也可以輕鬆閱讀；2樓則為靜態的「共享書房」，是多功能的閱讀與學習空間，2萬餘冊的童書，書架以孩子喜愛的堆疊積木概念打造成富有想像力的閱覽空間，透過方形、與多邊形的組合堆放，滿足孩子的求知慾和好奇心；「日光閱讀區」是適合家長與孩子溫暖共讀的親子書房；「小學堂」則是舉辦親子活動，提供家長與孩子共學、共玩的學習場所。

歡慶新北閱讀據點再＋1！林口李科永紀念圖書館特別推出一夕列親子戶外探索活動，8月19、20日「兒童環境教育營隊」，荒野保護協會將帶大小朋友一同探索李科永紀念圖書館周邊的生態體系，親近大自然；8月25、26日、9月2日「自然探索活動」則邀請到包括螞蟻帝國創辦人王秉誠、ZU創意教學創辦人溫盛豪、以及健康園藝師陳寶春等，將帶小朋友認識昆蟲與植物生態；8月16日至10月8日還有EASY ART兒童畫展與書展；詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢或洽詢電話「02-2609-1417」。