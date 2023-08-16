改口「唯一支持侯友宜」？　潘一全打臉國民黨：這種謊也敢講

▲潘一全稱自己絕對不可能支持侯友宜。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍南投縣副議長潘一全日前在臉書開嗆國民黨總統參選人侯友宜，當年不理韓國瑜，現在又怕鴻海創辦人郭台銘拿關公來說嘴，是「無情關公」，更稱侯若選上總統，「我就一輩子吃素」。對此，國民黨考紀會主委黃怡騰今（16）日受訪表示，潘一全事後已有進一步解釋，他會唯一支持侯友宜。但潘一全受訪時又說，黨中央和考紀會沒有人跟他聯絡，自己更不可能支持侯友宜，嗆國民黨這種謊話也敢講。

潘一全日前深夜開砲侯友宜，「關公是什麼樣的人，就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，侯友宜是這種人嗎？別人需要他時把人家當空氣，現在須要人家幫他，就說他拜關公，他的關公是哪一國的？」潘一全嘲諷侯友宜是「無情關公，不要自己感覺良好，侯友宜一定不會當選。你如會當選，我一輩子吃素」。

此舉是否已踩黨紀紅線？黃怡騰受訪時指出，據了解，潘一全事後還是表達唯一支持侯友宜，黨也希望潘能多講一些正面的話來影響選戰，希望用更多動作來支持侯友宜。

潘一全隨後受訪卻又表示，國民黨部從周一至今都沒有人打電話給他，考紀會也沒有要他說明，不知道為何考紀會主委會說他表示唯一支持侯友宜？至於黨主席朱立倫的態度，從縣議長何勝豐退黨到自己表態不支持侯友宜，黨主席朱立倫都不曾有任何動作，何勝豐退黨後也沒看到朱立倫安撫或慰留。

潘一全說，他先前在臉書表態不支持侯友宜，現在依然不會支持侯，不支持不是因為私人恩怨，純粹就是因為侯友宜是無情無義的人，在臉書發表看法後，侯友宜辦公室沒有打電話給他。