新北市圖「閱讀素養新攻略」　提升學童數位思辨戳破假訊息

▲新北市圖「閱讀素養新攻略」工作坊。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

閱讀素養是21世紀學生的關鍵能力，為鼓勵學子善用暑假時間增進閱讀素養及學習力，新北市立圖書館特別推出「閱讀素養新攻略」工作坊，邀請到知名作家、記者、播客、以及專家學者等，引導學生提升閱讀理解能力，同時加入媒體識讀課程，讓大家在假訊息四處亂竄的資訊時代，能培養思辨能力，不盲目地照單全收。

新北市立圖書館王錦華館長表示，如何提升孩子的閱讀素養，一直是家長關心的議題；另外，日新月異的網路媒體及社群平臺，也讓現在的孩子很容易受到錯誤的假訊息影響，要如何挑選對自己有用、正確的資訊，建立「媒體識讀」的思辨能力，不被外界影響，是大人小孩都刻不容緩的新學習。

王錦華說，為幫助民眾提升個人媒體識讀能力，板橋江子翠分館特別與江翠國中、中嘉數位股份有限公司、以及台灣媒體觀察教育基金會合作，從8月26日起至9月16日止，推出「閱讀素養新攻略」工作坊，結合圖書館、學校、與媒體，透過專業媒體工作者與專家學者的分享，教導大小朋友透過有策略的引導，從閱讀中開展出分析與思辨力，培養「閱讀生活，理解世界」的重要能力；同時針對假資訊分辨、網軍帶風向等議題進行解析，幫助大家提升媒體素養。

新北市立圖書館「閱讀素養新攻略」工作坊，從8月26日起至9月16日止，將陸續於總館、板橋江子翠分館、以及江翠國中辦理，分別是8月27日／總館／「閱讀需要你理解」、9月2日／江翠國中／「閱讀的真實情境與問題」，品學堂創辦人，同時也是青少年閱讀素養的先鋒推手黃國珍，將為大家解密閱讀素養的學習心法。

另外，8月26日／江子翠分館、9月3日／江翠國中「網紅．帶風向．假新聞—媒體素養與資訊識讀術」，曾企劃、主持「記者真心話」系列影片，累積超過百萬次觀看，​​並成為許多中學公民老師「媒體素養」教材之一的獨立新聞工作者方君竹，將透過案例實作，告訴大家如何查證訊息、破解假新聞。

9月9日／江子翠分館「網絡社群時代之媒體平臺識讀」，銘傳大學新媒體暨傳播管理學系助理教授林果葶將與大家分享自媒體時代不可不知的「媒體素養」；9月16日／江子翠分館「網路新聞查證任務大考驗」，Podcast網路播客賴麒全將教大家如何辨識假消息，解讀訊息背後的真相；另外還有主題書展與電影、以及繪本故事DIY等活動，活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。