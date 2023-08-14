【廣編】感念偉大父愛！新北市雙溪區舉辦112年模範父親表揚典禮

▲近日舉辦的「新北市雙溪區112年模範父親表揚典禮」，包括雙溪區長林銚傑、立委賴品妤、市議員林裔綺等均出席這場盛會。

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一年一度的父親節即將來臨，為表揚年度模範父親，新北市雙溪區公所於近日在雙溪綜合市場舉辦「新北市雙溪區112年模範父親表揚典禮」，包括雙溪區長林銚傑、立委賴品妤、市議員林裔綺等均出席這場盛會，以隆重的典禮與現場表演活動，向今年12位雙溪區的模範父親致上最高敬意。

今年表揚的12位模範父親，每一位都展現出對家庭的勇於承擔。其中，今年高齡84歲的李添貴出生並成長於雙溪區新基里，初中畢業後至煤礦公司從最基層的工友做起，直至煤礦業因式微而結業遣散，方結束為期27年的礦業生涯。民國62年在鄉親父老的鼓勵下，參加並當選臺北縣第10屆鄉民代表，由於任內爭取的建設與服務案件不勝枚舉，獲得鄉親一致好評，自此連續當選鄉民代表及里長，擔任民選公職共45年，期間更獲得「新北市特優里長」與「內政部公職服務獎章」殊榮。

且李添貴夫妻倆都以正向、樸實的身教與言教，導引兒女們在社會各領域發揮所長，樂於服務人群。目前長子在網路科技公司擔任總經理，次子與三子均於新北市政府警察局三重分局擔任副所長。長女幼時夭折，次女婚後為專職家庭主婦。對兒女教導有方，對民眾真誠關懷熱心服務，均得到里民肯定，是值得後輩學習的典範，言行足堪表率，獲選模範父親可謂實至名歸。