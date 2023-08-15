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高市全運會游泳隊選拔爆爭議　她控「2選手走後門」：完全不公平

▲▼高市全運會游泳隊選拔爆黑箱，她控「2選手走後門」：完全不公平。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

▲高市全運會游泳隊選拔爆爭議，她控「2選手走後門」：完全不公平。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

記者賴文萱／高雄報導

今年高雄市全國運動會游泳代表隊選拔於8/10-8/12舉行，卻爆出代表權爭議。高雄市議員林智鴻今（15）日上午陪同游泳選手徐安召開記者會，質疑有2選手資格不符，疑似「空降」。

對此，高雄市運發局則強調，李、陳姓2名選手符合旅外、代表國家參加國際賽，及泳協國外移地訓練選手權選拔規定。

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今年高雄市全國運動會游泳代表隊選拔於8/10-8/12舉行，傑出選手將可代表高雄市出戰全國賽。不過，徐安指出，選手選拔賽是依據6/9高雄市體育總會游泳委員會所公布「112年高雄市運動會暨全國運動會游泳代表隊選拔賽競賽規程」，當天秩序冊也是依此規章印製。

▲▼高市全運會游泳隊選拔爆黑箱，她控「2選手走後門」：完全不公平。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

▲游泳選手徐安質疑，有2選手資格不符，疑似「空降」，今天就是要勇敢站出來為自己和選手們共同發聲，捍衛應有的權益。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

徐安指控，但運發局6/29才增列資格「代表國家參加國際賽之選手，選拔賽前一個月內之成績，可列為選拔依據」，但卻未發函通知各校與各游泳單位。徐安質疑，規章如此調整是為特定選手「量身定做」，根本是大開後門。

徐安提出「中華民國游泳協會112年培育優秀或具潛力游泳選手實施計畫」標準進一步檢視，旅外人士或代表國家參賽選手的成績需以選拔期間有效的成績，而非選拔後再以其它比賽列入選依據。

徐安表示，高雄代表隊名單其中兩位陳姓、李姓選手，完全不具代表高雄市出賽資格，也不具列入選拔名單資格，是準備以香港公開賽（8/18-8/20）的成績後送，對所有參賽選手完全不公平，這樣的名單很明顯就是「黑箱作業」。

▲▼高市全運會游泳隊選拔爆黑箱，她控「2選手走後門」：完全不公平。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

▲徐安指控「2選手走後門」，導致她與其他選手硬生生被擠出名單外。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

徐安說，高雄代表隊名單幾項游泳參賽包括50公尺蛙式、100公尺蝶式、200公尺混合式等多個項目被取消換人，被「黑箱作業」選手事後才知情，多位受影響的選手原本要一起聯合爭取，也因為遭受到無形的霸凌跟施壓導致無法出面，實在令人非常難過。

徐安表示，也有人提醒她站出來會受傷，但她認為如果現在不站出來，日後受傷的選手只會更多。這種「空降名單」也不會被改變，就跟比賽一樣「試了不一定會有結果，但不試就一定沒有結果！」，希望勇敢站出來為自己和選手們共同發聲，捍衛應有的權益。

林智鴻表示，游泳運動是非常專業的比賽項目，應該依循原公布的規章版本進行資格審查。他強調，運發局這樣的行政不當作為是凌駕選訓專業，要代表高雄市出戰全國的賽事，選手名單絕對不能出現「先射箭再畫靶」的情事，嚴厲要求運發局全面審核每位代表選手資格，選出符合資格且經過選拔、成績審核的名單，全力保障選手權益，維護體育基層信心。

▲▼高市全運會游泳隊選拔爆黑箱，她控「2選手走後門」：完全不公平。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

▲運發局表示，程序公開透明，相信游泳委員會會以公正公平的態度選出足以代表本市勇奪佳績之選手。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

對此，運發局表示，本屆全國運動會游泳代表隊選拔依照112.6.29公告的競賽規程辦理，該競賽規程公告一周未接獲異議，程序公開透明，且兼顧所有選手權益，相信游泳委員會會以公正公平的態度選出足以代表本市勇奪佳績之選手。

運發局指出，選拔代表隊的方式除「現場選拔」外，還應兼顧有關旅外、代表國家參加國際賽及泳協國外移地訓練選手權益，競賽規程正式對外公告後，一周內未接獲異議，何來黑箱作業？

經查，李姓選手為中華民國游泳協會《112年培育優秀或具潛力運動選手計畫人員名單》之一員，陳姓選手經游泳協會證明，自7月17日起赴中國昆明移地訓練，隨後執行2028備戰奧運黃金計畫，代表我國參加2023香港公開賽。

運發局強調，李、陳姓2位選手符合前述本市游泳代表隊選拔賽競賽規程附則規定「參加中華民國游泳協會國外移地訓練而無法參加市運會選拔賽選手，得以高雄市體育總會游泳委員會認可成績列為選拔依據。

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