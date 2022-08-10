綠議員表態力挺林智堅　嘆他分享論文初稿卻反變攻擊素材

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨桃園市長參選人林智堅遭到台灣大學認定論文抄襲，被撤銷碩士學位。高雄市議員林智鴻今（10）日發文為他打氣表示，他是願意分享成果的政治人物，就像是他願意把論文的初稿資料分享給需要幫助的人，但就是這份純真與大方，反而成為有心人士攻擊的素材。

林智鴻指出，他所認識的林智堅市長一直是一個謹言慎行，處事認真的市長，從擔任議員到任職新竹市長，他總是創下先例與佳績。選舉風格的改變從胖卡車開始，這就是林智堅市長的創意，因為林智堅，掀起了選舉風格升級的風潮。

他提到，親子藝文的城市印記、選風革新，更因為新竹的故事而影響全台灣逐步翻轉；動物園改造運動，更在林智堅任市長開始成為新竹翻轉的亮點，這股風潮也吹進高雄，讓高雄壽山動物園改造因新竹動物園而吹起。

林智鴻說，林智堅就是一個孩子夢想的實踐者，他是一個大器，願意分享成果的政治人物，就像是他願意把論文的初稿資料分享給需要幫助的人，但就是這份純真與大方，反而成為有心人士攻擊的素材。

他認為，政黨之間一定有意識型態之爭，但做人處事總是有個人際相處的分際與界線，尤其受過幫助的人，回頭背叛曾經幫助過的人，這樣的人格一定沒有朋友，因為當朋友的人可能都會被出賣。「這也是我想提醒余先生身邊的人，有過一次背叛，就會有第二、第三次背叛。」