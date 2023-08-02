前瞻經費拿1265億挨批　黃捷質疑國民黨「每到選舉就拿高雄開刀」

▲黃捷痛批國民黨，每次到了選舉只會拿高雄開刀，一票都不值得高雄人支持。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄因前瞻建設經費拿1265億排六都第一惹議，國民黨立委游淑慧與洪孟楷接連跳腳，狠批民進黨獨厚高雄。高雄市議員黃捷今（2）日痛批，高雄的漁港值不值得前瞻預算的投入，國民黨其實根本不在乎，每次到了選舉，只會拿高雄開刀的國民黨，一票都不值得高雄人支持。

針對台北的國民黨立委候選人拿前鎮漁港翻新做文章，黃捷質疑，為何高雄的國民黨立委候選人都惦惦不敢講話？國民黨對前鎮漁港這麼有意見，就請李明璇、李眉蓁、陳美雅這些立委候選人出來發表。

黃捷表示，在地的民代不會不知道，前鎮漁港的升級，不只保障漁民，更是全台灣受益。前鎮漁港產量佔全台六成，台灣遠洋漁業更是全球第三大。

▲前鎮漁港翻新經費有爭議。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃捷痛批游淑慧、徐巧芯、洪孟楷等人，為了救自己在台北的選情，胡亂開火、與高雄人站在對立面，還忙當豬隊友，陷自家的高雄立委候選人於不義。誰有心發展高雄、照顧高雄，市民都看在眼裡。

黃捷表示，高雄的漁港值不值得前瞻預算的投入，國民黨其實根本不在乎。每次到了選舉，只會拿高雄開刀的國民黨，一票都不值得高雄人支持。

▲林智鴻說，國民黨自己母雞像生病，不自己檢討找到好藥方，總是把高雄拿來當提款機頻頻提款。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員林智鴻說明，前鎮漁港的建設案是攸關台灣整體遠洋漁業以及國內漁獲銷售重大建設，漁民的需要不會因為哪個政黨執政就有所改變，時任行政院蘇貞昌院長就是重視漁民需求，端看韓市府時期原始送件資料發現當時的計畫量體無法一次到位，對漁民及漁業發展的保障將大打折扣，才大筆一揮增加預算，讓漁民權益與漁業發展獲得完整的保障。

林智鴻批評，國民黨自己母雞像生病，不自己檢討找到好藥方，總是把高雄拿來當提款機頻頻提款。他強調，當年韓國瑜擔任高雄市長跟中央爭取登革熱防治經費，時任副院長陳其邁用最火速的決策，五天就核撥1523萬給韓市府進行登革熱防治工作。

林智鴻說，這樣的快速決策證明陳其邁不論在任何職務，地方政府由誰執政，他不分黨派，只在乎高雄市民的安危與權益。