高雄少年機構設VIP禁閉室！狂做糕點40hrs斷指　還要確診生趕訂單

▲高雄少年機構遭控訴，設置恐怖VIP室把院生關緊閉。，內部環境非常差。（圖／林智鴻議員提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所少年安置機構遭聯合指控，平日只要犯錯就會被以「住VIP室」為由幽禁，曾有院生被禁閉長達1個月。院生更稱，機構為籌措經費而成立烘焙坊，但卻用過期食材，過期包裝換標籤繼續賣，製作環境中還有犬隻出入，甚至還要求確診院生幫忙趕訂單。另名院生則控訴，機構常逼院生熬夜趕烘焙訂單，前年中秋節更被逼連續製作糕點40小時，導致一名院生的手指遭機器截斷。

民進黨高雄市議員林智鴻接獲投訴，高雄市私立慈暉關懷學園有多名院生、離職員工控訴機構不當管教違反人權。離職員工證稱，機構內共有2間「禁閉室」，平日只要院生犯錯，就會遭幹部以「住VIP」或「套房」名義進行監禁，曾有院生遭禁閉2週至1個月。禁閉室為廁所改建，室內通風不良，除了環境髒亂、廁所排水不良，目前更有一名智能障礙院生正遭拘禁於禁閉室。

▲院生宿舍全都被裝監視器。（圖／林智鴻議員提供）

離職員工更表示，除了「VIP禁閉室」監禁，機構內包括院生房舍私人空間都遍佈監視器，隨時監控院生動態，在房間睡覺毫無隱私。甚至機構幹部曾對院生進行脫衣檢查，完全無視院生人權。

前院生Y指出，該機構為籌措經費成立蘋果綠烘焙坊，但烘焙坊環境髒亂衛生堪慮，食品材料保存環境不佳，常有犬隻出入，甚至使用過期食材製作產品，過期的包裝則換標繼續賣，完全無視消費者的權益與健康。

▲▼院生控訴內部烘焙坊環境骯髒，還有犬隻出入。（圖／林智鴻議員提供）

院生A控訴，為供應烘焙坊大量義賣產品，機構常逼迫院生熬夜超時工作，前年中秋節期間，為趕製月餅訂單，院生更曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。去年11月疫情期間，甚至要求確診院生支援趕製訂單，血汗壓榨、罔顧食品衛生把關。

▲院生控訴被逼連續做40小時的糕點，熬夜失神手指被機器截斷。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼過期食品換標籤繼續賣，還要求確診院生製作烘焙。（圖／林智鴻議員提供）